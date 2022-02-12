Молочка суттєво зросте в ціні: невже сир та масло стануть розкішшю

За останні кілька місяців в Україні подорожчала молочна продукція. 900 мл молока подорожчали на 1 гривню, а 1 кг сиру – майже на 6 грн. Експерти вважають, що це лише початок. Вже навесні цінники таких продуктів зростуть ще приблизно на 5%.





Чому молочка дорожчає

У жовтні 2021 року «молочний кошик» (молоко, кефір, масло, сир) коштував 478,9 гривень. Тепер такий самий набір коштує 516 гривень. Для виробників таке подорожчання несуттєве, витрати на виробництво стрімко зростають. Але ціни штучно стримують супермаркети та уряд.

Серед причин подорожчання можна виділити три основні:

подорожчання енергоносіїв для підприємців;

подорожчання молочної сировини, зокрема за рахунок подорожчання кормів;

зниження прибутковості виробників молока.

Вартість молочки залежить від мережевих супермаркетів. Вони укладають договори із виробниками, де вказуються ціни. Для підвищення вартості їм доводиться переукладати договори з супермаркетами. Але останні незацікавлені у цьому. Чим дешевше вони купують продукцію, тим вищий їхній прибуток. До того ж вони можуть собі пропонувати дешевші товари, ніж в конкурентів.

Як результат – собівартість швидко зростає, а ціни збільшуються плавно. Зростання цін часто не покриває витрати. Частина підприємств зовсім працюють на збитки.

Молочна галузь потребує допомоги

Прибутковість виробництва у січні 2022 року знизилася на 10%, якщо порівнювати із груднем 2021 року. Експерти вважають, що навесні ціни на молокопродукти тільки зростатимуть. Молочна сировина подорожчала. Якщо порівнювати із минулим роком, то аж на 15%. Також стрімке зростання вартості енергоносіїв змушує виробників піднімати ціни.

Ще один негативний фактор – збільшення експорту та скорочення обсягів виробництва. За таких умов неможливо стримувати ціни на продукти. Ймовірно, найближчим часом вартість молокопродуктів значно зросте. А якщо цього не станеться, то якість молочки сильно погіршиться.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿