Люди не помічають розвиток раку: лікарка розповіла про перші ознаки онкології

Медики розповідають, що симптоми раку можуть бути дуже несподіваними.





Лікарі закликають людей звертати увагу на різні симптоми, навіть найдрібніші, саме вони можуть свідчити про розвиток онкологічного захворювання.

Так, за словами лікарів, про рак може сигналізувати раптова втрата апетиту. Перші симптоми часто пов’язані з втратою апетиту незрозумілими змінами ваги. Йдеться про стрімкий набір ваги або, навпаки, втрату.

Також лікарі рекомендують обстежитися, якщо у вас постійна втома, навіть після відпочинку чи сну. Зазначається, що це симптоми дуже загальні і зовсім необов’язково вони означають онкологію. Але подібна симптоматика має насторожити. Варто пройти обстеження у фахівців, щоб унеможливити хворобу або поставити діагноз на перших етапах хвороби.

Як бачите, організм повідомляє про проблеми, але часто їх повністю ігнорують. Варто прислухатися до свого тіла та реагувати на зміни. Будь-які незвичайні симптоми, які не зникають за кілька днів, вимагають уваги. Краще перестрахуватися і звернутися до лікаря. Це дозволить діагностувати хворобу на ранніх етапах, лише в такому разі шанси перемогти хворобу будуть максимально високими.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ розповіли, що у чоловіків найчастіше діагностують хвороби бронхів та трахеї. Також у них більш висока небезпека захворіти на рак шкіри, шлунка та передміхурової залози. А ось у жінок найчастіше діагностують рак молочної залози, рак шкіри та матки.

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