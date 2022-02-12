Вперше за 15 років на українців очікує незвичайне підвищення пенсій

Розповідаємо, як нова індексація пенсійних виплат з 1 березня зменшить кількість українців, які одержують мінімальну пенсію вчетверо.





Масштабна індексація пенсійних виплат, яка пройде 1 березня 2022 року, дозволить підвищити мінімальні виплати раніше, ніж планувалося.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, ця індексація дозволить у чотири рази зменшити кількість пенсіонерів, які отримують мінімальну виплату.

Міністр підтвердила, що індексація першого дня весни складе 14%. Такий індекс отримали на підставі 50% від зростання споживчих цін та 50% від рівня зростання зарплат, з яких робляться внески до Пенсійного фонду України. Лазебна стверджує, що соціальна пенсія у березні досягне рівня, що планувався на грудень 2022 року. Такого в Україні не було понад 15 років.

Оскільки виплата прив’язана до прожиткового мінімуму, наступне збільшення очікувалося у липні та грудні. Після чого мінімальна виплата мала досягти 2100 гривень. Але Кабінет Міністрів вирішив підвищити пенсії вже у березні.

Міністерка упевнена, що державний бюджет витримає удар від підвищення пенсійних виплат. Справа в тому, що виплати підвищать за рахунок збільшення відрахувань до страхових фондів. Тобто вже з 1 березня люди отримають на 14% більше. Проте індексується лише базова ставка, надбавки за вік чи стаж не індексуються.

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