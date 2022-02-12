Лікарі розповіли, які симптоми під час прийому їжі можуть вказувати на рак підшлункової залози

Рак підшлункової залози найчастіше приводить до летального фіналу, адже діагностувати його на ранніх етапах дуже складно.





Потрібно ретельно прислухатися до власного самопочуття, але хто ж хоче думати про погане. Більшість симптомів, які свідчать про проблему, люди сприймають як звичайний розлад травлення.

Саме тому лікарі закликають всіх бути уважнішими, та при будь-яких незрозумілих станах одразу ж звернутися до спеціалістів. А насторожувати мають мінімум 6 симптомів.

Про першу стадію раку свідчить кілька симптомів

Найшвидше можна зрозуміти, що щось не так під час прийому їжі. Лікарі кажуть, що насторожитися треба, якщо вам складно ковтати їжу, а ще якщо ви голодні, але починаючи їсти одразу ж відчуваєте насичення. Так бути не повинно і якщо подібне повторюється на постійній основі це привід звернутися до медиків.

Серед інших симптомів, які можуть свідчити про те, що проблема збільшилась в масштабах, наступне:

Підвищена температура тіла без супутніх симптомів ГРВІ. Сильна слабкість при тому, що ви не хворієте чи не хворіли напередодні. Жовтуха. Шкіра може пожовтіти й з інших причин, не таких глобальних, тому передчасно панікувати не треба, але перевіритися слід обов’язково. Безпричинна втрата апетиту на тривалий період часу. Коли не смакує нічого і він ковтка води ви почуваєтесь ситими — це не норма. Часте відчуття нудоти і проблеми з травленням.

Звісно, інколи бувають такі збіги, що навіть при наявності усіх цих симптомів у людини не рак. Тому не варто ставити собі жодних діагнозів до професійного обстеження. І пам’ятайте, практично будь-яка онкологія лікується, якщо її виявити на ранніх стадіях.

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