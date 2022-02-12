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Лікарі розповіли, які симптоми під час прийому їжі можуть вказувати на рак підшлункової залози

12.02.2022
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Рак підшлункової залози найчастіше приводить до летального фіналу, адже діагностувати його на ранніх етапах дуже складно.


Потрібно ретельно прислухатися до власного самопочуття, але хто ж хоче думати про погане. Більшість симптомів, які свідчать про проблему, люди сприймають як звичайний розлад травлення.

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Саме тому лікарі закликають всіх бути уважнішими, та при будь-яких незрозумілих станах одразу ж звернутися до спеціалістів. А насторожувати мають мінімум 6 симптомів.

Про першу стадію раку свідчить кілька симптомів

Найшвидше можна зрозуміти, що щось не так під час прийому їжі. Лікарі кажуть, що насторожитися треба, якщо вам складно ковтати їжу, а ще якщо ви голодні, але починаючи їсти одразу ж відчуваєте насичення. Так бути не повинно і якщо подібне повторюється на постійній основі це привід звернутися до медиків.

Серед інших симптомів, які можуть свідчити про те, що проблема збільшилась в масштабах, наступне:

  1. Підвищена температура тіла без супутніх симптомів ГРВІ.
  2. Сильна слабкість при тому, що ви не хворієте чи не хворіли напередодні.
  3. Жовтуха. Шкіра може пожовтіти й з інших причин, не таких глобальних, тому передчасно панікувати не треба, але перевіритися слід обов’язково.
  4. Безпричинна втрата апетиту на тривалий період часу. Коли не смакує нічого і він ковтка води ви почуваєтесь ситими — це не норма.
  5. Часте відчуття нудоти і проблеми з травленням.

Звісно, інколи бувають такі збіги, що навіть при наявності усіх цих симптомів у людини не рак. Тому не варто ставити собі жодних діагнозів до професійного обстеження. І пам’ятайте, практично будь-яка онкологія лікується, якщо її виявити на ранніх стадіях.

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12.02.2022
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