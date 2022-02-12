Трьом знакам Зодіаку 14 лютого буде не до романтики: день може стати одним з найгірших

Вже через пару днів всі закохані з нетерпінням чекатимуть на романтичні сюрпризи від своїх половинок. В повітрі відчуватиметься романтика, флюїди кохання, та крапля магії.





Всі одинокі в цей момент сумують, а ще дехто глибоко в душі надіється, що саме в цей романтичний день вдасться зустріти свою половинку.

Та на жаль, цьогорічний День святого Валентина одразу для трьох знаків стане ще тим випробуванням. Астрологи попереджають про негативну ауру, яка провокуватиме поганий настрій та ряд невдач. То кому не варто покладати сильні сподівання на прийдешнє свято?

Раки

Тим Ракам, які зараз перебувають у стосунках, а особливо сімейних, астрологи рекомендують в жодному разі не ставити в цей день в пріоритет роботу. Інакше скандалів та зіпсованого настрою не уникнути. Закінчитися все може навіть тим, що коханий/кохана вирішать розірвати стосунки. Самотнім Ракам теж слід бути обережними. Не захоплюйтесь ніким в цей день, адже ризикуєте сильно розчаруватися.

Скорпіони

Важливо бути обережними тим Скорпіонам, які зараз перебувають у стосунках, але їх щось в них не влаштовує. Якщо ви справді хочете зберегти цю людину, то не створюйте напругу 14-го. Намагайтесь вкотре не наголошувати на тому, що вам не подобається інакше свято перетвориться в безкінечне вияснення стосунків, де ви навряд чи лишитесь у виграшній позиції. Одинокі Скорпіони матимуть можливість відновити стосунки з колишніми, але астрологи застерігають від цієї ідеї.

Козоріг

Астрологи в першу чергу звертаються до жінок. Представницям даного знаку варто приділити в цей день собі максимум уваги. Салон краси, масаж, щось що вам дуже подобається і хочеться. В протилежному випадку невдоволення, роздратування і поганий настрій переслідуватимуть вас зранку до вечора. А ще, відпустіть ситуацію, не підказуйте партнеру, що вам хочеться отримати в подарунок. Довіртесь йому, хай планує сюрприз самостійно.

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