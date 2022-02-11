Популярный среди украинцев суп назвали опасным, ведь он провоцирует отравление у 62% людей

Украинцы любят разнообразные супы. Их мы едим не реже нашего коронного блюда борща. Притом что в некоторых странах супы вообще не пользуются популярностью. Но нам это во-первых, нравится, а во-вторых, мы с детства научены, что есть первые блюда это очень полезно. Но, оказывается, один из супов дает не пользу, а наоборот вредит организму.





Более того, может спровоцировать отравление и очень плохое самочувствие. Исследования показали, что после приёма этого супа 62% людей становится плохо.

Речь о сырном крем-супе с хрустящими гренками

Сырный суп очень популярен. Его можно заказать в любом заведении. Он имеет насыщенный вкус и аромат, а еще отлично смакует с хрустящими гренками. Но оказывается, что готовить такой суп дома не стоит. Лучше ограничиться подобным блюдом только в заведениях. Дело в том, что большинство людей хотят сэкономить, поэтому берут самые дешевые плавленые сырки, а они быстро портятся, провоцируют размножение бактерий. А еще выделяют токсичные вещества при длительном кипячении.

Чаще отравление таким супом наступает именно после домашнего приготовления. А еще чаще, если блюдо попробовали на второй день после приготовления. Природа плавленого сырка такова, что нужно есть его сразу, а вот варить, затем охлаждать и повторно разогревать не следует.

Далее, вторым ингредиентом, часто вызывающим тошноту, боли в животе и слабость являются гренки. Опять же страдают те, кто хочет сэкономить время и деньги и покупает обычные магазинные сухарики с кучей специй. Попадая в суп, эти сухарики становятся продовольственной бомбой.

Медики обращаются ко всем поклонникам сырных супов: не экономьте на этих двух продуктах. Сухарики делайте самостоятельно из домашнего хлеба, а сыр покупайте не дешевый. И ешьте суп сразу после приготовления, не оставляя на следующий день.

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