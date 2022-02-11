Трем знакам Зодиака 14 февраля будет не до романтики: день может стать одним из худших

Уже через пару дней все влюбленные с нетерпением будут ждать романтических сюрпризов от своих половинок. В воздухе будет чувствоваться романтика, флюиды любви и капля магии. Все одинокие в этот момент скучают, а еще кое-кто глубоко в душе надеется, что именно в этот романтический день удастся встретить свою половинку.





К сожалению, этот День святого Валентина сразу для трех знаков станет еще тем испытанием. Астрологи предупреждают о негативной ауре, которая будет провоцировать плохое настроение и ряд неудач. Так кому не стоит возлагать сильные надежды на грядущий праздник?

Раки

Тем Ракам, которые сейчас находятся в отношениях, особенно семейных, астрологи рекомендуют ни в коем случае не ставить в этот день в приоритет работу. Иначе скандалов и испорченного настроения не избежать. Кончиться все может даже тем, что любимый/любимая решат разорвать отношения. Одиноким Ракам тоже следует соблюдать осторожность. Не увлекайтесь никем в этот день, ведь рискуете сильно разочароваться.

Скорпионы

Важно быть осторожными тем Скорпионам, которые сейчас в отношениях, но их что-то в них не устраивает. Если вы действительно хотите сохранить этого человека, то не создавайте напряжение 14-го числа. Старайтесь еще раз не подчеркивать, что вам не нравится иначе праздник превратится в бесконечное выяснение отношений, где вы вряд ли останетесь в выигрышной позиции. Одинокие Скорпионы смогут восстановить отношения с бывшими, но астрологи предостерегают от этой идеи…

Козерог

Астрологи в первую очередь обращаются к женщинам. Представительницам данного знака следует уделить в этот день себе максимум внимания. Салон красоты, массаж, что-то, что вам очень нравится и хочется. В противном случае недовольство, раздражение и плохое настроение будут преследовать вас с утра до вечера. А еще отпустите ситуацию, не подсказывайте партнеру, что вам хочется получить в подарок. Доверьтесь ему, пусть планирует сюрприз самостоятельно.

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