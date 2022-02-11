Медики розповіли, як приймаючи душ, можна зіпсувати здоров’я

Душ — це невід’ємна частина ранку для багатьох людей. Є й такі чистюлі, які приймають душ двічі на день: зранку і перед сном. Більшість навіть не задумуються, що ця звична процедура може нашкодити здоров’ю, якщо митися неправильно. Лікарі та дерматологи закликають людей переглянути те, як вони приймають душ і виключити всі шкідливі “банні звички”.





Є кілька рекомендацій від фахівців, які варто взяти до уваги

Є декілька простих рекомендацій, якими не можна нехтувати. Ми впевнені, так роблять багато людей, але так чинити не варто.

Не мийтеся надто гарячою водою. Гаряча вода негативно впливає на шкіру, зневоднює її, порушує мікрофлору. Тим паче якщо ви приймаєте душ щодня. Якщо ж сильно полюбляєте гарячу воду, то візьміть за звичку в кінці на кілька секунд вмикати холодну воду, щоб шкіра повернула тонус. Ідеальним вважається контрастний душ. Не мийтеся надто часто. Щодня приймати душ, особливо взимку, не надто корисно. А двічі на день й зовсім шкідливо. Ви змиваєте всі корисні бактерії, не даєте вітаміну Д засвоюватися в організмі, та понижуєте собі імунітет. Влітку коли спека, можна сполоснутися чистою водою навіть кілька разів на день, але не використовуючи при цьому гелі, мило, чи будь-які інші засоби. Не користуйтеся агресивними засобами. Якщо ви приймаєте душ щодня обирайте для себе натуральну косметику: гелі, мило. Всі силіконові та парабенові засоби надто негативно впливають на дерму. Користуйтеся дезодорантом з пробіотиком. До чого тут це? До того, що після кожного прийому душу в нас є звичка користуватися дезодорантом, а якщо це неякісний продукт, то він негативно впливає на здоров’я. Дезодоранти з пробіотиком блокують лише шкідливі бактерії, і не впливають на хороші.

Ну і звісно, лікарі рекомендують не зловживати довгими банними процедурами під час хвороби. З температурою приймати душ, чи тим паче ванну і зовсім не можна.

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