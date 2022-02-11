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Медики розповіли, як приймаючи душ, можна зіпсувати здоров’я
Душ — це невід’ємна частина ранку для багатьох людей. Є й такі чистюлі, які приймають душ двічі на день: зранку і перед сном. Більшість навіть не задумуються, що ця звична процедура може нашкодити здоров’ю, якщо митися неправильно. Лікарі та дерматологи закликають людей переглянути те, як вони приймають душ і виключити всі шкідливі “банні звички”.
Є кілька рекомендацій від фахівців, які варто взяти до уваги
Є декілька простих рекомендацій, якими не можна нехтувати. Ми впевнені, так роблять багато людей, але так чинити не варто.
- Не мийтеся надто гарячою водою. Гаряча вода негативно впливає на шкіру, зневоднює її, порушує мікрофлору. Тим паче якщо ви приймаєте душ щодня. Якщо ж сильно полюбляєте гарячу воду, то візьміть за звичку в кінці на кілька секунд вмикати холодну воду, щоб шкіра повернула тонус. Ідеальним вважається контрастний душ.
- Не мийтеся надто часто. Щодня приймати душ, особливо взимку, не надто корисно. А двічі на день й зовсім шкідливо. Ви змиваєте всі корисні бактерії, не даєте вітаміну Д засвоюватися в організмі, та понижуєте собі імунітет. Влітку коли спека, можна сполоснутися чистою водою навіть кілька разів на день, але не використовуючи при цьому гелі, мило, чи будь-які інші засоби.
- Не користуйтеся агресивними засобами. Якщо ви приймаєте душ щодня обирайте для себе натуральну косметику: гелі, мило. Всі силіконові та парабенові засоби надто негативно впливають на дерму.
- Користуйтеся дезодорантом з пробіотиком. До чого тут це? До того, що після кожного прийому душу в нас є звичка користуватися дезодорантом, а якщо це неякісний продукт, то він негативно впливає на здоров’я. Дезодоранти з пробіотиком блокують лише шкідливі бактерії, і не впливають на хороші.
Ну і звісно, лікарі рекомендують не зловживати довгими банними процедурами під час хвороби. З температурою приймати душ, чи тим паче ванну і зовсім не можна.