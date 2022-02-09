Гороскоп злых сил: какая вы “нечисть” по знаку зодиака

У каждого сказочного существа свой характер. По этой причине отмечается сходство с разными знаками зодиака.





Начнем с того, что нечисть – это не обязательно что-то плохое. Сюда можно включить и ведьм, и домовых, и леших. У каждого свой характер, который можно сопоставить с характеристиками знаков зодиака. Предлагаем узнать, кто вы.

Овен — Змей Горыныч

Овны могут окатить пламя чувства окружающих за счет своей прямолинейности. Гордыня, вспыльчивость и уверенность в своей позиции – вот в чем схожесть Овна и Змея Горыныча.

Телец — Домовой

Тельцы – хранители домашнего очага. Они смело справятся с домашними обязанностями и будут управлять семейным бюджетом. Из-за этого они сильно напоминают Домового. А еще, они могут быть упертыми и ревнивыми, прямо как Домовые.

Близнецы — Леший

Ветреные Близнецы постоянно перемещаются и не могут найти пристанище, прямо как Лешие. Они любят общаться, поэтому часто ловят уставших путников для разговора, это очень похоже на Близнецов.

Рак — Кикимора

Кикимора удобно устроилась в свое болоте и не желает покидать его границы. Ракам тоже свойственно оставаться в своем «болоте», они не желают покидать зону комфорта.

Лев — Кот Баюн

Неутомимый рассказчик и душа компании, Кот Баюн очень похож на Льва. Представители этого знака зодиака обаятельные и артистичные, что делает их замечательными собеседниками.

Дева — Баба Яга

Циничная и уставшая Баба Яга очень похожа на замкнутых Дев. Конечно, если попросить – она даст мудрый совет и придет на помощь в трудную минуту.

Весы — Мара

Невесомое, но решительное приведение со средневековых замков сильнее других существ похоже на Весы. Представителям знака тоже сложно сделать выбор и найти цель в жизни.

Скорпион — Русалка

Водная нечисть делает что пожелает. В этом они похожи на Скорпионов. Представители этого знака не стесняются идти по головам, если хотят достичь цели.

Стрелец — Лихо Одноглазое

Оставшийся один глаз уверенно глядит в будущем. Лихо обладает особой проницательность. Стрельцы часто витают в мире грез и уверенно идут к мечтам, несмотря ни на что.

Козерог — Кощей Бессмертный

Стратег и руководитель, который всегда на несколько шагов впереди. Козероги тоже умело скрывают свои слабости и открываются только перед близкими людьми.

Водолей — Соловей Разбойник

Легкий на подъем и общительный Соловей будет без умолку болтать. Творческая составляющая превращается в дело всей жизни. Такая характеристика сильно напоминает Водолеев.

Рыбы — Водяной

Вечная тоска Рыб сильно напоминает Водяного. Причина тяжелой судьбы этого знака – нежелание выйти из своего болота – зоны комфорта. При этом у обеих тонкий и ранимый характер, который заманивает окружающих в ловушку.

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