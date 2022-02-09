Гороскоп злых сил: какая вы “нечисть” по знаку зодиака
У каждого сказочного существа свой характер. По этой причине отмечается сходство с разными знаками зодиака.
Начнем с того, что нечисть – это не обязательно что-то плохое. Сюда можно включить и ведьм, и домовых, и леших. У каждого свой характер, который можно сопоставить с характеристиками знаков зодиака. Предлагаем узнать, кто вы.
Овен — Змей Горыныч
Овны могут окатить пламя чувства окружающих за счет своей прямолинейности. Гордыня, вспыльчивость и уверенность в своей позиции – вот в чем схожесть Овна и Змея Горыныча.
Телец — Домовой
Тельцы – хранители домашнего очага. Они смело справятся с домашними обязанностями и будут управлять семейным бюджетом. Из-за этого они сильно напоминают Домового. А еще, они могут быть упертыми и ревнивыми, прямо как Домовые.
Близнецы — Леший
Ветреные Близнецы постоянно перемещаются и не могут найти пристанище, прямо как Лешие. Они любят общаться, поэтому часто ловят уставших путников для разговора, это очень похоже на Близнецов.
Рак — Кикимора
Кикимора удобно устроилась в свое болоте и не желает покидать его границы. Ракам тоже свойственно оставаться в своем «болоте», они не желают покидать зону комфорта.
Лев — Кот Баюн
Неутомимый рассказчик и душа компании, Кот Баюн очень похож на Льва. Представители этого знака зодиака обаятельные и артистичные, что делает их замечательными собеседниками.
Дева — Баба Яга
Циничная и уставшая Баба Яга очень похожа на замкнутых Дев. Конечно, если попросить – она даст мудрый совет и придет на помощь в трудную минуту.
Весы — Мара
Невесомое, но решительное приведение со средневековых замков сильнее других существ похоже на Весы. Представителям знака тоже сложно сделать выбор и найти цель в жизни.
Скорпион — Русалка
Водная нечисть делает что пожелает. В этом они похожи на Скорпионов. Представители этого знака не стесняются идти по головам, если хотят достичь цели.
Стрелец — Лихо Одноглазое
Оставшийся один глаз уверенно глядит в будущем. Лихо обладает особой проницательность. Стрельцы часто витают в мире грез и уверенно идут к мечтам, несмотря ни на что.
Козерог — Кощей Бессмертный
Стратег и руководитель, который всегда на несколько шагов впереди. Козероги тоже умело скрывают свои слабости и открываются только перед близкими людьми.
Водолей — Соловей Разбойник
Легкий на подъем и общительный Соловей будет без умолку болтать. Творческая составляющая превращается в дело всей жизни. Такая характеристика сильно напоминает Водолеев.
Рыбы — Водяной
Вечная тоска Рыб сильно напоминает Водяного. Причина тяжелой судьбы этого знака – нежелание выйти из своего болота – зоны комфорта. При этом у обеих тонкий и ранимый характер, который заманивает окружающих в ловушку.