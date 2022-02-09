Аттракцион невиданной щедрости: участники “еПоддержка” получат по смартфону бесплатно

Украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, которым выполнилось 60 лет могут рассчитывать на бесплатный смартфон от государства в рамках программы «еПоддержка». Кроме смартфона, будет предложен мобильный интернет со льготным тарифом. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на ивенте Diia Summit, который проходил 8 февраля 2022 года.





Подробности заявления

Президент Украины уверенно заявил, что украинское государство обеспечит каждого пенсионера смартфоном. Все, кто достиг 60 лет и прошел полный курс вакцинации сможет рассчитывать на бесплатный смартфон. В итоге в Министерстве цифровой трансформации заявили, что мобильные устройства будут предоставлены в рамках программы «еПоддержка». Но получат гаджет только вакцинированные.

Как сказал Владимир Зеленский, доступ к преимуществам цифрового государства не должен ограничивать возрастом. Страна в смартфоне должна быть доступной каждому. Уже в ближайшее время все вакцинированные украинские пенсионеры получат новенькие смартфоны хорошего качества и с высокой производительностью. Ранее Минцифры организовывали курсы цифровой грамотности для пенсионеров.

Также президент Украины предложил пользователям приложения «Дія», а их уже более 14 миллионов, выбрать название для новой программы. Также в ходе ивента была представлена новая функция приложения «Дія» – социологические опросы в смартфоне.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что выдача смартфонов украинским пенсионерам начнется в апреле. Темпы будут зависеть от сроков производства девайсов и поставки в Украину. Большую часть проекта планируют реализовать до конца 2022 года. Мобильные устройства должны получить более 8 миллионов украинских пенсионеров. Но вот назвать источник финансирования проекта отказался и президент, и глава Министерства цифровой трансформации.

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