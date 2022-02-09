Старый развод по-новому: как украинка лишилась 300 тысяч гривен после телефонного звонка

Жительница Святошинского района Киева потеряла все свои деньги из-за мошенника. Чтобы завладеть чужими средствами, мошеннику было достаточно одного телефонного звонка.





Ситуация произошла 7 февраля. К 77-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь с семьей попала в страшную аварию. Их состояние критическое. Теперь срочно нужны деньги на дорогостоящие лекарства, чтобы спасти их.

Перепуганная женщина назвала мошеннику свой адрес, чтобы тот приехал и взял деньги. Когда он приехал, женщина отдала все гривны и доллары, которые были в доме. А это, между прочим, чуть больше 275 тысяч гривен.

В такую же ситуацию попала 84-летняя жительница Соломенского района Киева. Но в ее случае мошенник представился сотрудником полиции. Он рассказал, что ее дочь с мужем сбили человека и тот погиб. Чтобы решить вопрос без суда, нужны большие деньги. Она также как и предыдущая жертва сама назвала адрес.

Мошенник приехал к жертве и та отдала ему 1000 долларов и 30 тысяч гривен.

Полиция разыскивает мошенников, но шансы невысоки. Схема, где человеку сообщают, что родственник попал в беду, далеко не новая. Но украинцы, особенно пенсионеры, все еще верят. Дело в эффекте внезапности. Мошенники обычно звонят поздно вечером или вовсе ночью, когда человек дезориентирован. Жертвами мошенников ежегодно становятся сотни украинцев, если не тысячи. Поговорите со своими пожилыми родственниками и соседями, чтобы защитить их от подобных ситуаций.

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