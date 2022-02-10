У додатку «Дія» з’явиться нова функція: пенсіонери будуть у захваті

У мобільному додатку “Дія” найближчим часом з’явиться новий документ – пенсійне посвідчення. Проект із таким змістом опубліковано на сайті Федерації профспілки України.





Вказується, що Пенсійний фонд додасть пенсійні посвідчення до «Дія». У програмі відображатиметься електронна версія документа з оцифрованими даними про особу.

Зазначимо, що пенсійне посвідчення можна буде згенерувати у додатку «Дія» за бажанням. Це не обов’язково. Але всі громадяни пенсійного віку, які отримали пенсійне посвідчення чи платіжну картку, яка виконує роль пенсійного посвідчення, зможуть додатково згенерувати електронний документ до «Дія».

Електронний документ буде сформований у додатку та матиме унікальний цифровий ідентифікатор. Можливо, це буде штрих-код, QR-код або цифровий код, який дозволить ідентифікувати інформацію та забезпечить передачу даних із реєстрів.

Якщо в реєстрі є дані про людину, у тому числі оцифровані дані про особу, відображення буде формуватися автоматично. Інакше пенсіонер буде змушений звернутися до Пенсійного фонду. Зазначимо, що електронна версія документа матиме таку саму силу, що й звичайне пенсійне посвідчення.

А якщо держава ще й забезпечить кожного пенсіонера смартфоном, як обіцяв президент Володимир Зеленський, то нова функція програми «Дія» суттєво спростить життя мільйонам українських пенсіонерів.

Нагадаємо, що творці «Дія» представили нові функції популярного додатку. Понад 14 мільйонів українців тепер можуть голосувати у «Дія» за різні ініціативи. Одна з таких – назва для програми, яка передбачає смартфон для кожного пенсіонера, що пройшов повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби.

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