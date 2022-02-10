Valentines Combo від WEGAME 7.0: купуй квиток та отримуй другий безоплатно

З нагоди Дня святого Валентина організатори WEGAME 7.0 приготували сюрприз для поціновувачів відеоігор, кіберспорту, фентезі-світів, аніме та гік-культури! Адже немає нічого кращого, ніж атмосфера кохання, що витає на кожному фестивалі.





Зі святковим настроєм надходять і акції від найочікуванішого івенту для геймерів

Хто сказав, що День усіх закоханих варто святкувати лише з другою половинкою? Розділи вайб із друзями – тими, з ким ти граєш в ігри, чілиш у вільний час, дивишся фільми та серіали. А це чудова компанія для походу на довгоочікуваний гейм-фестиваль цього року – WEGAME 7.0, який відбудеться 16-17 квітня в київському МВЦ.

Організатори заходу впевнені в тому, що в День святого Валентина подарунки потрібно дарувати не лише парочкам, а й усім-усім, хто любить своїх друзів, ігри та попкультуру.

Саме тому з 10 до 18 лютого відбувається шалена акція. Купуй один квиток на обидва дні WEGAME 7.0 та отримай другий абсолютно БЕЗОПЛАТНО.

Вартість двох квитків становитиме лише 450 грн!

Збирай свою тусовку, реєструйся на захід та залітай на найкрутіший ламповий фестиваль, де всі геймери та гіки можуть бути як вдома.

Програму фестивалю та квитки шукай на офіційному сайті: wegame.com.ua

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