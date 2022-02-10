В приложении «Дія» появится новая функция: пенсионеры будут в восторге

В мобильном приложении «Дія» в ближайшее время появится новый документ – пенсионное удостоверение. Проект с таким содержанием опубликован на сайте Федерации профсоюза Украины.





Указывается, что Пенсионный фонд добавит пенсионные удостоверения в «Дія». В приложении будут отображаться электронная версия документа с оцифрованным образом лица.

Отметим, что пенсионное удостоверение можно будет сгенерировать в «Дія» по желанию. Это не обязательно. Но все граждане пенсионного возраста, которые получили пенсионное удостоверение или платежную карту, которая выполняет роль пенсионного удостоверения, смогут дополнительно сгенерировать электронный документ в «Дія».

Электронный документ будет сформирован в приложении и будет иметь уникальный цифровой идентификатор. Возможно, это будет штрих-код, QR-код или цифровой код, который позволит идентифицировать информацию и обеспечит передачу данных из реестров.

Если в реестре есть данные о человеке, в том числе оцифрованный образ лица, то отображение будет формироваться автоматически. В противном случае пенсионер будет вынужден обратиться в Пенсионный фонд. Отметим, что электронная версия документа будет иметь ту же силу, что обычное пенсионное удостоверение.

А если государство еще и обеспечит каждого пенсионера смартфоном, как обещал президент Владимир Зеленский, то новая функция приложения «Дія» существенно упростит жизнь миллионам украинских пенсионеров.

Напомним, что создатели «Дія» представили новые функции популярного приложения. Более 14 миллионов украинцев теперь могут голосовать в приложении за разные инициативы. Одна из таких название для программы, которая предусматривает смартфон для каждого пенсионера, прошедшего полный курс вакцинации от коронавирусной болезни.

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