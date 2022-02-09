Масштабный перерасчет пенсий: кому достанется 300-500 гривен, а кому ничего?

Уже с 1 марта в Украине состоится масштабный перерасчет пенсий. Это очередная индексация, запланированная в связи с тем, что повышается прожиточный минимум, увеличиваются цены, гривна обесценивается. Логично, что пенсию тоже нужно увеличивать, ведь в противном случае ее не будет хватать абсолютно ни на что.





В марте доплаты придут на счет шести миллионам украинцев. Некоторые получат по 100 грн надбавки, некоторые около 500, кому-то добавляют еще больше, или и вовсе ничего. Как вычислить сумму, которую вам начислят? В Пенсионном фонде все объяснили.

Выплаты будут увеличиваться на 14%

Вообще, любые надбавки рассчитываются индивидуально, ведь в расчет принимается стаж и размер страховых взносов, которые лицо платило в течение трудового периода. Например, чем больше зарплату пенсионер получал, тем большие взносы платил, тем большую пенсию и надбавки к ней будет получать.

Для того чтобы знать размер доплаты, нужно знать свой стаж и коэффициент. Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд или рассчитать все самостоятельно. Большинство украинцев, у которых 28 лет стажа, и они получали среднюю зарплату, сейчас получают по 3000 грн пенсии. Эта сумма и повышается на 14%, то есть теперь лицо будет получать немного больше 3400 грн.

Меньше всего досчитают тем, у кого минимальная социальная помощь, которая сейчас даже не достигает 2000 грн. Эта категория пенсионеров получит по 100 гривен сверху. Остальные, кто имеет полный стаж, получат по 300-500 грн. Владельцам максимальной пенсии будет дочислено почти по 1000 грн.

Есть и те, кто не получит ничего

Заметим, что если человек вышел на заслуженный отдых в последние три года (начиная с 2019-го), то никаких доплат не будет. Мол, эти пенсии еще не устарели, и обновлять их не нужно.

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