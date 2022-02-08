Популярные продукты снова дорожают, а что-то вырастет в цене почти вдвое

Украинцы в конце 2021 получили по несколько сотен гривен до минимальной зарплаты. Такой перерасчет Правительство сделало для того, чтобы зарплата “успевала” за ценами. Однако, кажется она никогда их не догонит. После нового года цены на основные продукты питания выросли на 10-15%, но, как оказывается, это еще не все.





Совсем скоро цены снова прыгнуть вверх. Минимум 15-20% добавят к ценникам, для таких категорий, как крупы, масло, сахар, хлеб и другие продукты питания, без которых большинство украинских семей не представляют своей жизни.

В первую очередь подорожает масло, затем крупы

О существенном подорожании нескольких категорий продуктов сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало. Она заявляет, что первым подорожает подсолнечное масло. Если сейчас средняя цена за 1 литр составляет 60 грн., то через несколько недель это будет уже почти 80 грн. Такой скачок обусловлен тем, что в мире резко сократилось количество производства растительного масла. Это привело и к его удорожанию, и в Украине, в том числе.

Дальше настанет черед круп, среди которых первой подорожает многими любимая гречка. Эта крупа станет по цене, как настоящий деликатес, ведь 1 кг гречки будет стоить около 65 грн. Следующим в очереди будет сахар, ведь его запасы к весне всегда значительно уменьшаются, и как следствие он дорожает.

Подорожают и некоторые овощи, в частности лук и красная свекла — они могут вырасти в цене сразу в два, а то и втри раза. Лук, который стоил осенью по 10 грн/кг, может подорожать до 30 грн. Вообще, эксперты подсчитали, что для того, чтобы приготовить традиционный украинский борщ, придется потратить вдвое больше денег, чем в 2021 году. То есть скачок действительно существенный, и начнут ценники меняться уже с первых дней весны.

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