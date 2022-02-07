Полный антитренд, или что не стоит дарить любимым на День святого Валентина

Вскоре самый романтичный праздник зимы. День влюбленных он же День святого Валентина, традиционно празднуемый 14 февраля. В Украине этот праздник любят. К нему в городах создают особую атмосферу. К примеру, вспомните все эти сердечки на витринах магазинов, или тонны валентинок, которые продаются на каждом шагу.





Но, несмотря на хорошее настроение, этот праздник становится еще и настоящим квестом для влюбленных. И квест этот называется: “Что подарить любимому/любимой”.

Что подарить мы не подскажем, ведь выбор сейчас безумный, а вот от чего точно надо отказаться охотно расскажем. Эти подарки уже давно отжили свое.

7 антитрендовых подарков на День влюбленных

Большие плюшевые медведи. Это уже не прикольно. Это этакие пылесборники, которые к тому же занимают полно места. Украшения с сердечками. Подвески, кулончики, серьги, кольца на которых есть сердечки – это не актуально. Девушки больше оценят какой-то универсальный и более классический кулон Цветы и все. Цветы это всегда актуально и уместно, но не комильфо дарить их налегке. Хотя бы еще какой-нибудь пустяк, но обязательно докупите. Поход в кино. Это, конечно же, хорошее времяпровождение, но точно не для самого романтического вечера в году. Дешевое белье. Если уж хотите удивить половинку бельем, то готовьтесь потратить на это приличную сумму. Идеально, если речь о каком-то узнаваемом бренде. Бытовая техника. Это слишком не романтично, даже если вы семейная пара, живущая десять лет вместе. Даже если вы договорились подарить друг другу, что-то что вам нужно в быту, позаботьтесь о каком-то дополнительном сюрпризе. Наборы косметики. Имеется в виду гель для душа, пенка для бритья или что-то в этом роде. В качестве альтернативы можно купить набор, но это должно быть что-то современное. К примеру, бокс с натуральной косметикой.

Разнообразные опросы в социальных сетях подтверждают, что вышеупомянутые подарки уже давно никто не ждет. Куда уместнее вкусный ужин в ресторане или хотя бы сертификат на общий массаж.

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