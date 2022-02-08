ТОП-5 жіночих імен, які притягують багатство

Експерти зібрали найпоширеніші імена серед багатих та успішних жінок, які потрапили до списків Forbes. Як виявилося, найчастіше в розкоші купаються володарки таких імен.





Олена

Найбільше багатих жінок носять ім’я Олена. Вони за всяку ціну досягнуть своєї мети. Олени дуже відповідальні, тому часто обіймають керівні посади. Представниці жіночої статі, які мають це ім’я, ніколи не будуть бідними.

Тетяна

Друге за популярністю ім’я – Тетяна. Носії імені вміють грамотно розподілити фінанси, вести бізнес та успішно керувати великою кількістю підлеглих. Це ім’я буквально заряджене на позитив та успіх.

Наталя

Наталії успішні, як ніхто інший. Вони мають такі якості, як наполегливість, впертість і стійкість. Це дозволяє їм легко вирішити всі проблеми та вийти на бажаний рівень доходу.

Лідія

Носії цього імені вміють розпоряджатися фінансами і також будь-якою ціною досягають успіху. Вони можуть діяти поодинці або в парі із забезпеченою людиною. Але це не означає, що Лідії сідають на шию, вони просто отримують добрий фундамент, а далі діють на власний розсуд.

Ольга

Носії імені Ольга вміють витрачати гроші. Такі жінки притягують гроші до себе, чим більше Ольга витрачає, тим більше грошей до неї потрапляє. Такий парадокс.

Звичайно, не варто вважати, що секрет успіху ховається у імені. Просто у власників цих імен є певні риси характеру, що дозволяють їм досягати успіху, зокрема фінансового. Незалежно від імені, людина має всі шанси стати багатою, для цього потрібно постійно навчатися і вперто йти до своєї мети.

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