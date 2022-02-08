Названо прикмети, які за повір’ями вказують на ранню смерть

Астрологи та екстрасенси закликають людей звертати увагу на знаки Всесвіту. Швидка реакція допоможе уникнути серйозних проблем.





Історія знає безліч прикладів, коли люди випадково уникали трагічної долі. Серед щасливчиків варто згадати футболіста Матеуса Саролі, котрий забув паспорт перед вильотом до Колумбії – борт із його товаришами по команді розбився. Пощастило і тим 18 людям, котрі з різних причин не потрапили на борт «Титаніка».

Невже ці люди знали про трагедію та змогли перемогти саму смерть. Таке цілком можливо, вважають езотерики та астрологи. Виявилося, що на швидку смерть вказують багато речей.

Пророчі сни

Експерти вважають, що реальна небезпека загрожує тим, кому часто сняться покійники. Поганий знак – запрошувати померлих до столу чи погоджуватися на спільну прогулянку.

Погана прикмета побачити себе в труні або спостерігати за тим, як випадають зуби. Нічого доброго не віщують чорний кінь, голуб чи біла сова. Після таких знаків варто бути особливо уважним і не вплутуватися в сумнівні авантюри.

Лінія життя

Хіроманти вірять, що погані події можна побачити по лінії життя, яка розташована поруч з великим пальцем. Якщо людина матиме важкі травми або близькість до загибелі, то лінія буде переривчастою.

Якщо лінія переривається посередині чи третини долоні, людина може померти у розквіті сил. Якщо з віком на лінії з’являються розриви, а довкола неї – кола, то господар ризикує загинути від тяжкої хвороби.

Ікони та птахи

Здавна вважається, що ікона, що впала, або птах, що вдарився об вікно, натякає на серйозну небезпеку. Також поганий знак, якщо собака виє на землю. Подейкують, що тварини відчувають швидку смерть господаря.

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