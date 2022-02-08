В пекло і назад: скільки українців незадоволені своєю роботою

Відразу скажемо, що незадоволених роботою жінок більше, ніж чоловіків.





Натомість 48% українців задоволені своєю роботою, а 45% категорично незадоволені тим, чим займаються. Більше на ненависну роботу скаржаться жінки, ніж чоловіки.

Про це свідчать результати опитування, яке провели аналітики кадрового порталу grc.ua у січні 2022 року.

В ході опитування свою думку висловили 558 людей у ​​різних регіонах України.

За підсумками опитування вийшло, що 51% чоловіків задоволені роботою, незадоволених – 41%. Серед жінок 47% задоволених та 48% незадоволених.

Показники повністю залежать від віку людини. Дослідження показало наступне:

80% осіб віком 19-23 років задоволені своєю роботою.

47 % осіб віком від 24 до 30 років категорично незадоволені роботою.

Кожен другий українець віком 31-40 років задоволений тим, що робить.

48% осіб віком 41-60 років незадоволені роботою.

39% осіб віком 51-60 років задоволені.

55% людей старше 60 років задоволені роботою.

Однак за умов тотального безробіття вибирати не доводиться. У середньому 10% працездатного населення не можуть знайти роботу.

Найскладніший період із пошуком роботи вже позаду, оскільки з настанням весни розпочнеться набір сезонних працівників. У той самий час ситуація може посилитися через поширення нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше українців попереджали про активізацію шахраїв, які пропонують працевлаштування у Польщі. Експерти закликають працювати за кордоном лише офіційно, щоб захистити себе від поганих умов праці та можливого обману з оплатою.

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