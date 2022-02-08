Вещие сны, птицы и иконы: что указывает на раннюю смерть

Астрологи и экстрасенсы призывают людей обращать внимание на знаки Вселенной. Быстрая реакция поможет избежать серьезных проблем.





История знает множество примеров, когда люди случайно избегали трагической участи. Среди счастливчиков стоит упомянуть футболиста Матеуса Сароли, который забыл паспорт перед вылетом в Колумбию – борт с его товарищами по команде разбился. Повезло и тем 18 людям, которые по разным причинам не попали на борт «Титаника».

Неужели эти люди знали о трагедии и смогли победить саму смерть. Такое вполне возможно, считают эзотерики и астрологи. Оказалось, что на скорую смерть указывают многие вещи.

Вещие сны

Эксперты считают, что реальная опасность грозит тем, кому часто снятся покойники. Плохой знак – приглашать умерших к столу или соглашаться на совместную прогулку.

Дурная примета увидеть себя в гробу или наблюдать за тем, как выпадают зубы. Ничего хорошего не предвещают черный конь, голубь или белая сова. После таких знаков стоит быть особенно внимательным и не ввязываться в сомнительные авантюры.

Линия жизни

Хироманты верят, что плохие события можно увидеть по «линии жизни», которая расположена рядом с большим пальцем. Если у человека будут тяжелые травмы или близость к гибели, то линия будет прерывистой.

Если линия прерывается посредине или на трети ладони, то человек может умереть в расцвете сил. Если с возрастом на линии появляются разрывы, а вокруг нее – круги, то хозяин рискует погибнуть от тяжелой болезни.

Иконы и птицы

Издавна считается, что упавшая икона или птица, ударившаяся об окно, намекает на серьезную опасность. Также плохой знак, если собака воет на землю. Поговаривают что животные чувствуют скорую смерть хозяина.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿