2 поучительные истории украинцев о том, как их обманули с трудоустройством в Польше: возьмите на заметку

После карантинных ограничений в странах Европы украинцы наконец-то снова могут ездить на заработки. Вместе с этим активизировались мошенники, которые набирают граждан на работу, обещают золотые горы, а в итоге обирают и бросают ни с чем в чужой стране.





Агентство снова прислало не тех

Житель Харьковской области рассказал, как недавно вернулся с Польши. Он поехал на заработки с другом, в итоге провел в чужой стране 6 дней и ни с чем вернулся.

Парни устраивались на работу через польское агентство. Им предложили работу маляра порошковой покраски. Оплата 27 злотых в час (190 гривен) и бесплатное жилье. Мужчина уволился с работы в Украине, получил разрешение на работу и поехал в Польшу.

По приезде «комфортное жилье» превратилось в домик рядом с цехом, где не было отопления, а спать приходилось без подушек и одеял. Более того, оказалось, что нужен маляр жидкой покраски, а не порошковой. Оказалось, что агентство прислало не тех. Поляк сказал, что это ваши проблемы и разбирайтесь с агентством. В компании по трудоустройству им сказали, что вы, наверное, дебоширили, вот вас и не взяли.

Парни потратили несколько дней на поиск другой работы, но в итоге ничего не нашли. Им пришлось вернуться домой ни с чем.

Обещали одну работу, но отправили на другую

Похожая ситуация случилась с Оксаной и Евгенией, переселенцами с Донбасса. Девушки работали на заводе в Обухове и получали по 22-25 тысяч. Позже они переехали в Житомир и решили попытать удачу и поехали в Польшу.

Они нашли посредницу Яну в интернете еще в июле. Девушки потратили 400 гривен на курьерскую доставку документов, потом 1200 гривен за визы. В итоге посредница пропала на два месяца. Она отвечала на звонки, но выезд постоянно откладывался. Оксана и Евгения планировали работать на складе с упаковки посуды. В итоге им предложили доплатить по 300 гривен, чтобы трудоустроиться на шоколадную фабрику.

В Польше их никто не встретил, как обещали. Вся группа ночью добиралась несколько километров до места обсервации. Там даже не было спальных мест. Позже их переселили в хостел. Но работа на фабрике была слишком тяжелой, а платили меньше чем обещали. Родственники Евгении выслали ей деньги на дорогу домой и она уехала.

А вот Оксана начала работать на шоколадной фабрике. За неделю ей удавалось заработать около 3 тысяч. Она бросила эту работу и нашла другую. Это был автомобильный завод, где нужно было красить металлические детали. За месяц там можно заработать около 36 тысяч гривен. Позже рабочих перевели в прачечную, где приходилось работать по 14-17 часов. Она не могла спать от болей в ногах. Позже рабочий день сократили до 10-12 часов.

Посредники массово обманывают

Обычно условия работы в Польше предусматриваются 8-12 часовой рабочий день. Сверхурочные часы оплачиваются по двойной ставке, как и праздничные дни. В итоге никто ничего не оплачивает. Более того, бесплатное жилье только на первый месяц. Дальше с зарплаты отчисляют по 500 злотых.

Посредники набирают украинцев как дешевую рабочую силу. Заманивают хорошими вакансиями, а в итоге человек платит деньги за трудоустройство и становится заложником ситуации.

Планируя работать за границей, лучше заранее учить польский язык и искать работу самостоятельно. Большинство агентств и посредников лишь хотят на вас нажиться. Будьте осторожны и работайте только легально.

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