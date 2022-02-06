Право на ошибку или почему украинцы зря меняют доллары и гривны на японские иены, франки и фунты

ФРС США готовится менять монетарную политику. А значит, 2022 год будет важным и переломным. На фоне изменений весь мир ждет роста американской валюты, а значит – падения курса других валют.





Чтобы заработать побольше на колебаниях курса, украинцы выбирают альтернативу доллару и евро в виде швейцарских франков, британских фунтов и японских иен.

Об этом рассказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт отмечает, что украинцы при покупке иностранных валют игнорируют множество важных факторов.

Дело в том, что при выборе валюты для инвестиций стоит понимать экономическую ситуацию в стране, валюту которой вы подкупаете. Макроэкономика каждого отдельного региона сильно отличается.

К примеру, при выборе британских фунтов, стоит понимать, что валюта не нацелена на рост, даже несмотря на брексит и статус страны в финансовом мире. Британский фунт сильно зависит от финансовой ситуации и пандемии.

Перспектива падения фунта по отношению к доллару США на уровень 1,27 против текущей цены 1,34 говорит о невыгодности покупки фунтов сейчас.

Также стоит понимать, что в Украине приходится платить большой спред за конвертацию гривны в непопулярные валюты, такие как фунты, японские иены или австралийский доллар.

При покупке таких валют стоит понимать, что цена должна вырасти настолько, чтобы покрыть спред и принести доход.

Также аналитик утверждает, что нужно учитывать реалии 2022 года. ФРС США готовится к переменам в монетарной политике. По этой причине ожидается рост американской валюты, а значит, падение курса других валют.

То есть покупать другие валюты в феврале 2022 года невыгодно. Возможно, покупка таких валют станет выгодной во второй половине 2022 года, но никак не сейчас.

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