Гривневую монету покупают за 6000 грн.: таких в Украине еще достаточно

В Украине наверняка не проходит и дня, чтобы кто-то не продал на специальных платформах, монету, старую игрушку или еще какой-то экземпляр, который имеет ценность для коллекционеров. Иногда люди держат дома очень много интересных вещей. Большинство даже не догадываются, что они могут иметь ценность. Некоторые выбрасывают этот “хлам” прямо на мусор. Так же и с монетами.





Совершенно редко мы пересматриваем, что же там нам дали на сдачу, но это стоит делать. Иногда случаются интересные и уникальные экземпляры, которые могут стоить даже несколько тысяч долларов. Правда, ту монету, которую продает очередной счастливчик, вряд ли вам дадут в магазине.

В обращение эти гривневые монеты так и не вошли, но изготовлено их 2000 штук, так что еще 1999 экземпляров валяется у кого-то в копилках.

Речь о гривневой монете 1992 года

Эта монета была выпущена в 1992 году, как пробный экземпляр. В обращение она не попала, ведь ее не утвердили из-за слишком большого веса. Изготовленных 2000 экземпляров просто разошлись в качестве сувениров, для тех, то был приближен к заводу, чеканившему эти монеты. Речь о заводе города Кировск на Луганщине. Вес монеты составляет 15,35 г, диаметр – почти 40 мм, а толщина – около 3 мм.



Монета, которую выставили на аукцион, привлекла много внимания. Завершатся торги через 2 дня, и точно будет победитель, ведь сейчас за лотом охотится более 100 человек. Продавец отметил, что монета в безупречном состоянии, она не была реставрирована и полностью сохранила свой первоначальный вид.

Часто покупают и современные деньги

Выгодно можно продать даже современные купюры любого номинала. Например, недавно мужчина в десять раз дороже продал две купюры номиналом по 1000 грн, которые имели зеркальный номер. Это считается редкостью, поэтому и такая вещь будет пользоваться спросом.

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