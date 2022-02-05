Ці нововведення та налаштування Android дозволять зменшити витрату батареї будь-якого смартфону

Налаштування Android про які йтиметься у цій статті підходять абсолютно для будь-яких смартфонів незалежно від виробника та моделі. Якісь із них існують вже кілька років, якісь з’явилися зовсім недавно, але через їхню неочевидність багато користувачів не здогадуються про їхнє існування.





Ми постараємося максимально коротко і зрозуміло пояснити, за що відповідає кожне з них і чому одну ми рекомендуємо відключити, а іншу активувати.

Система Android

Ми вже неодноразово стикалися з питаннями читачів, які нарікають на те, що смартфон швидко розряджається, при цьому в статистиці витрат акумулятора немає жодних видимих ​​змін.

В одному з останніх оновлень, розробники Google припустилися помилки, яка якраз і є причиною того, що батарея телефону швидко сідає. Безумовно, помилку рано чи пізно буде виправлено, але навіщо чекати?

Всі свої дії ми показуватиму на прикладі смартфона Xiaomi, але повторимося, марка значення не має.

Заходьте в «Налаштування» вашого телефону та переходьте до розділу зі списком програм, в якому (скориставшись пошуком) вам потрібно знайти програму «Система Android»

Перейдіть до розділу «Про програму» та натискаєте на рядок «Сповіщення», в якому нам і належить внести кілька простих, але важливих змін.

Напевно ви в курсі, що повідомлення розряджають батарею не тільки через сам факт отримання, але в першу чергу через те, що система постійно моніторить їх наявність, а значить задіює не тільки процесор і оперативну пам’ять, але і мобільний інтернет. У цьому випадку ми рекомендуємо зробити наступне:

Якщо ви не використовуєте смартфон у режимі «Авто», зайдіть у відповідний розділ і відключіть показ повідомлень

Моніторинг повідомлень для розробників так само не несе жодної користі для звичайного користувача

Програми, що витрачають заряд – не має сенсу, якщо на вашому смартфоні встановлена ​​одна з надбудов (MIUI, One Ui і так далі).

Оповіщення мережі – саме цей розділ дозволяє оператору мобільного зв’язку надсилати різноманітні рекламні повідомлення та іншу інформацію.

У кожному з перелічених пунктів рекомендуємо відключити показ повідомлень та перевіряти це налаштування після кожного великого оновлення системи.

Корисне налаштування дозволів

Упевнені, багато хто навіть не звернув увагу на те, що в останніх версіях Android на більшість смартфонів було додано одне важливе налаштування, яке було створено з метою захисту смартфонів від шкідливих програм та їх активності.

Якщо зайти в «Налаштування» —> Програми та вибрати будь-яку з встановлених програм, то в розділі «Дозволи додатків» ви виявите список виданих дозволів на доступ до різних компонентів системи та смартфона.

А трохи нижче знайдете перемикач, який відповідає за відкликання всіх дозволів на доступ до системи, якщо ви не користуєтесь програмою певний час.

Рекомендуємо активувати його для всіх месенджерів та інших програм, які мають доступ до пам’яті телефону, камери, мікрофона, контактів, мобільного інтернету та Wi-Fi, а також інформації про стан телефону та системи.

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