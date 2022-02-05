Психолог Карпачев рассказал, что делает женщин счастливыми в отношениях: мужчинам на заметку

В последнее время очень увеличилось количество разводов. Пары, еще несколько лет назад неистово любившие друг друга, с ненавистью и агрессией расходятся, изливая кучу грязи на общий обзор. Психологи стали одними из самых востребованных специалистов и семейные психологи в том числе.





Почему-то по статистике, в большинстве своем в паре несчастливая женщина, откуда и идут все проблемы. Если женщины пытаются понять мужскую натуру, и что-то делать для того, чтобы угодить любимому, то сильному полу это не присуще. Проще сказать, что женщин невозможно понять, а еще проще обозвать бывшую истеричкой.

Психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев рассказал, что может сделать женщин счастливыми. В действительности все очень просто, и звезд с неба никому не нужно.

Что самое интересное – это не материальные вещи

Современные женщины достаточно успешны и самореализованы, поэтому “купить” можно далеко не всех. Делать женщин счастливыми надо по-другому:

Она не твоя собственность

Не нужно самоутверждаться за счет женщины, давить на нее, заставлять просить деньги, запрещать встречаться с подругами, запрещать макияж или красивое платье. В таких отношениях женщины быстро становятся несчастливыми. А таких мужчин сейчас модно называть абъюзерами.

Выполняй обещания

Вот это вечное мужское “Поедем”, “Сходим”, “Купим” нужно не только говорить, но и исполнять. Если трудно постоянно соблюдать обещания, то не разбрасывайтесь ими.

Не будь равнодушным

Если возлюбленная в нехорошем настроении не надо обесценивать ее чувства. Женщины гораздо уязвимее и сентиментальнее мужчин.

Никакой агрессии

Почему-то после нескольких лет совместной жизни некоторые мужчины очень агрессивны по отношению к женщине. Маты, повышенный голос, причем на ровном месте. Разберитесь с собой, что провоцирует у вас такую ​​злобу, и не спихивайте ее на близких. Если причина в том, что любовь прошла и человек вас банально раздражает, лучше отпустить ее.

Цени

Мужчина — добытчик, а женщина хранительница дома. Когда-то так и было, сейчас во многих семьях партнеры зарабатывают на одном уровне, но почему-то бытовые дела на одной женщине. Если и не под силу иногда пропылесосить, то по крайней мере цените ее работу и не забывайте об этом говорить. А еще, почему-то, даже если доход у обоих одинаков, мужчина считает себя основным кормильцем. На этой почве тоже возникает много ссор.

Конечно, это лишь несколько наиболее поверхностных проблем, которые тем не менее можно встретить в каждой семье.

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