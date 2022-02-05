Нумеролог розповів, як за датою народження дізнатися, скільки життів ви прожили

Відомий езотерик Анатолій Якубовський розповів про таїнство переродження душі. Експерт поділився, як за датою народження підрахувати, скільки життів ви вже прожили.





Переродження душі – це справжня таємниця, яку намагаються розгадати у всьому світі тисячі років. Езотерики вірять, що переродження душ – це не фантазія. Але як дізнатися, скільки життів ви вже прожили, і скільки вашій душі судилося пробути в нашому світі. Відомий нумеролог Анатолій Якубовський поділився своїм досвідом.

Фахівець упевнений, що душа людини проживає 15 циклів. А зрозуміти, яке життя ви проживаєте зараз, допоможе магія цифр. Якубовський наводить приклад розрахунку кількості життів, прожитих на землі.

Щоб дізнатися, скільки життів ваша душа прожила в нашому світі, візьміть аркуш паперу та ручку для того, щоб провести обчислення. Як приклад візьмемо дату – наприклад, «людина Х» народилася 23 червня 1999 року.

Отриману дату нумеролог пропонує записати одним рядком 2+3+0+6+1+9+9+9=39. Потім цю суму слід скласти. Тобто 3+9 – виходить 12. Далі дату народження треба записати без нулів. У нас вийде 2361999. Не варто забувати 39 12.

Тепер у нас буде два числа. Від першого набору чисел 39 12 нам потрібно відібрати першу цифру з набору 2361999. Перед цим другу цифру потрібно помножити на два. Виходить: 39-2х2 = 35. Далі перше число набору 2361999 потрібно відняти від отриманого. Тобто від 35 відібрати 2, вийде 33. Друге число з набору 39 12 потрібно розділити навпіл. 12 розділити на 2 вийде 6. Тепер записуємо отримані цифри. 2361999 і 39 12 33 6. Далі завершуємо розрахунок додаванням всіх цифр другого набору 3+9+1+2+3+3+6= 27=2+7=9

Виходить, що людина, яка народилася 23 червня, проживає дев’яте життя в нашому світі.

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