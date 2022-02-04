Чи можна завагітніти від двох чоловіків одночасно: відповіді вчених

Експерти стверджують, що вагітність від двох різних самців часто трапляється у тварин. Найчастіше у котів та собак.





Вважається, що зачати дітей від двох чоловіків одночасно неможливо, але подібне в природі, все ж таки, трапляється, хоч і вкрай рідко.

Нещодавно в Туреччині жінка народила двох хлопчиків-близнюків, зачатих одночасно від чоловіка та коханця. Це виявилося, коли законний чоловік жінки вирішив провести ДНК-експертизу. Справа в тому, що один із двійнят був зовсім несхожим на батька. Тест ДНК показав, що чоловік біологічний батько лише одного хлопчика. Тоді як дружина – біологічна мати обох дітей.

Простими словами, близнюки зачаті від різних батьків. Таке трапляється вкрай рідко. У науці подібне явище має складну назву – гетеропатернальна суперфекундація або запліднення двох або більше яйцеклітин одного овуляційного періоду сперматозоїдами різних чоловіків.

Директор Пекінського Чжунчженського судового ідентифікаційного центру Ден Яцзюнь каже, що ймовірність гетеропатернальної суперфекундації одна на десять мільйонів.

Справа в тому, що матері дітей необхідно було виробити дві яйцеклітини замість однієї в один місяць, щоб народити двійнят. Також їй потрібно було вступити в сексуальний контакт із двома чоловіками в дуже короткий проміжок часу.

Варто уточнити, що у людей подібна ситуація виявляється лише у 2,4% пар близнюків, тоді як у тварин – це досить часте явище.

До речі, законний чоловік жінки, яка йому зрадила, пішов від неї. Також від неї відмовилися батьки, а суд заборонив спілкуватися з дітьми. Ситуація ускладнюється тим, що Туреччина – мусульманська країна, і ймовірно, жінка втратить права на близнюків.

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