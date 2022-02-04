Як зіпсувати життя дитині: 5 антипорад батькам

Психолог Наталія Іскра розповіла, як батькам назавжди зіпсувати життя своїй дитині.





Кожен з батьків бажає виростити здорову дитину. Але варто дбати не лише про фізичне благополуччя, а й психічне. Батьки зазвичай не помічають, як звичайні слова калічать їхнє чадо. Дитячий та сімейний психолог Наталія Іскра розповіла, як зіпсувати життя дитині.

Мама з татом розберуться

Постійно втручайтесь у всі конфлікти дитини. Діти на ігровому майданчику не поділили іграшку? Негайно виправте ситуацію, накиньтесь на чужу дитину, щоб захистити свою. Огороджуйте чадо від усіх і вся, нехай воно не вміє вибудовувати спілкування з однолітками.

Прощайте все

Ось ваше чадо порушує межі інших людей чи громадські правила. Вибачте йому все, він маленький. А те, що дитина не навчиться дотримуватися кордонів на різних етапах розвитку – це дрібниця, адже мама з татом її люблять, навіть якщо вона вилізе на голову.

Постійно критикуйте

За будь-якої можливості порівнюйте свою дитину з іншими. Нехай вона змалку знає, що вона гірша за інших, нічого не доб’ється в життя і взагалі, вона нікчема.

Ніколи не слухайте думки дитини

Ваша дитина сором’язлива? Саме час силоміць витягти її на галасливе свято, де їй буде некомфортно. Маля вас не слухається? Хапайте ремінь. Ніколи не намагайтеся розмовляти зі своєю дитиною. Робіть усе по-своєму.

Реалізуйте свої мрії через дітей

Ви хотіли бути футболістом? Чи може піаністом? Перенесіть мрії на дитину. Кожен похід до музичної школи закінчується сльозами? Продовжуйте мучити, адже дитина має стати відомим музикантом, ви ж так цього хотіли.

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