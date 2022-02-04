Як вибрати професію за датою народження: поради нумерологів

Фахівці з чисел розповіли, як дата народження дозволяє дізнатися про основні риси характеру і навіть передбачити майбутнє.





Нумерологи впевнені, що за числами, у тому числі датою народження, можна дізнатися про особливості характеру, а також передбачити майбутнє.

Знаки долі приховані у життєвому шляху кожної людини. Фахівці стверджують, що інформація прихована у даті народження. Щоб дізнатися про свою доленосну цифру, необхідно провести нескладний розрахунок. Наприклад, людина народилася 23 червня 1999 року. Проведемо простий розрахунок, 2+3+0+6+1+9+9+9=39. Потім 3+9=12. У результаті 1+2=3.

Ті, хто має число народження одиницю, піддаються сильному впливу Сонця. Небесне тіло робить людину лідером. Вона буде сміливою та цілеспрямованою. Така людина не бачить перешкод на шляху до мети. Такі люди досягнуть успіху в медицині, політиці та медіа.

Двійка говорить про те, що на людину сильно впливає Місяць. Такі люди чудово ладнають із оточуючими. Вони досягнуть успіху, якщо стануть психологами, дипломатами чи викладачами.

Число три говорить про талант у творчості та мистецтві. Такі люди досягнуть успіху у будь-якій творчій професії: скульптор, художник, режисер тощо.

Четвірки можуть похвалитися сильною інтуїцією, що дозволяє створювати масштабні проекти. З них виходять відмінні юристи, маркетологи чи блогери.

Ті, у кого вийшло п’ять, живуть під впливом планети Меркурій. Такі люди схильні до вивчення мов. Вони дуже легко йдуть на контакт із людьми. Найкращий вибір для них – шлях у журналістиці чи письменстві.

Власники числа шість перебувають під впливом Венери. Вони мають почуття стилю та артистичність. Таким людям варто обирати творчі професії, наприклад, дизайнер чи стиліст.

Сімки дуже розумні та ерудовані. Такі люди легко досягнуть успіху у ролі слідчого, лікаря, мандрівника.

Число вісім говорить про мудрість, відданість і витривалість. Такі люди досить вперті, через що досягають успіху в бізнесі, сфері освіти, політиці та громадській діяльності.

Люди з дев’яткою дуже наполегливі та рішучі. Вони нічого не бояться, а отже, легко досягнуть успіху у спорті, творчості та навіть астрології.

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