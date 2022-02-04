В Україні, вперше за кілька десятків років, змінюють умови гарантійного ремонту техніки

Купуючи побутову техніку нам зазвичай додають гарантійний талон. Здебільшого гарантію надає виробник і дійсна вона протягом 1-2 років. Магазин в якому ми купуємо техніку, часто пропонує купити додатково гарантію саме від них. Відтак, наприклад, якщо купуєте ноутбук ціною до 20 000 грн., то гарантія від магазину на 1 рік, коштуватиме приблизно 1500 грн.





Але, як зауважують продавці, ця гарантія покриває всі неполадки, і неважливо чи вони по вині продавця, чи покупця. Та хотілось би подібного сервісу й від безкоштовної гарантії, тим паче, якщо поломка по вині виробника. Нарешті, в країні трішки переглянуть всі нюанси гарантійного обслуговування і впровадять кілька нових правил.

Відтепер покупець зможе швидше отримати відремонтований або новий товар

Звісно, будь-яка гарантія поширюється лише на ті поломки, які спровокував не покупець. За новими правилами, будь-яка гарантія має оформлюватися у вигляді договору. Далі, якщо покупець звернувся до продавця з несправністю, яка виникла по його вині, алгоритм наступний:

Продавець на місці дивиться, чи можна щось зробити. Якщо на місці ситуацію не можна вирішити, покупець має право вимагати ідентичний товар в замін, або ж віддати зламаний товар в ремонт, який має бути виконаний протягом 14 днів. Третій варіант — покупець може вимагати повернути йому гроші за несправну покупку. Якщо покупець прийняв рішення віддати товар в ремонт, то продавець повинен відремонтувати його вчасно, інакше за кожен протермінований день повинен буде заплатити компенсацію покупцю, у розмірі 1% від вартості товару.

Також, захищені й продавці, адже якщо вони в ході обстеження вияснили, що поломка була спровокована покупцем, то в вигляді електронного звіту мають йому про це повідомити, і безкоштовно нічого не ремонтувати, чи тим паче відшкодовувати. В даному випадку, покупець може оскаржувати рішення, а також обоє можуть залучати до справи незалежних експертів.

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