Психолог Карпачов розповів, що робить жінок щасливими в стосунках: чоловікам на замітку

Останнім часом дуже зросла кількість розлучень. Пари, які ще кілька років тому несамовито кохали один одного, з ненавистю та агресією розходяться, виливаючи на загал купу бруду. Психологи стали одними з найзатребуваніших спеціалістів, і сімейні психологи в тому числі.





Чомусь за статистикою, здебільшого в парі нещаслива жінка, звідки й йдуть всі проблеми. Якщо жінки намагаються зрозуміти чоловічу натуру, та щось робити для того, аби догодити коханому, то сильній статі таке не притаманно. Простіше сказати, жінок неможливо зрозуміти, а ще простіше обізвати колишню істеричкою.

Психолог та телеведучий Дмитро Карпачов розповів, що може зробити жінок щасливими. Насправді все дуже просто, і зірок з неба нікому не потрібно.

Що найцікавіше — це не матеріальні речі

Сучасні жінки досить успішні та самореалізовані, тому “купити” можна далеко не всіх. Робити жінок щасливими треба по-іншому.

Вона не твоя власність

Не потрібно самостверджуватися за рахунок жінки, тиснути на неї, змушувати просити гроші, забороняти зустрічатися з подругами, забороняти макіяж чи красиве плаття. В таких стосунках жінки швидко стають нещасливими. А таких чоловіків зараз модно називати аб’юзерами.

Виконуй обіцянки

Оце вічне чоловіче “Поїдемо”, “Сходимо”, “Купимо” потрібно не лише говорити, а й виконувати. Важко постійно дотримуватись обіцянок, то не розкидайтесь ними.

Не будь байдужим

Якщо кохана в поганому настрої не потрібно знецінювати її почуття. Жінки набагато вразливіші та сентиментальніші від чоловіків.

Ніякої агресії

Чомусь після кількох років спільного життя, деякі чоловіки дуже агресують по відношенню до жінки. Не цензурна лексика, підвищений голос, причому на рівному місці. Розберіться з собою, що провокує у вас таку злість, і не спихайте її на близьких. Якщо причина в тому, що любов пройшла і людина вас банально дратує, краще її відпустити.

Цінуй

Чоловік — здобувач, а жінка берегиня дому. Колись так і було, зараз у багатьох сім’ях партнери заробляють на одному рівні, але чомусь побутові справи на одній лише жінці. Якщо вже й не під силу інколи пропилососити, то принаймні цінуйте її працю і не забувайте про це говорити. А ще, чомусь навіть якщо дохід в обох однаковий, чоловік вважає себе основним годувальником. На цьому грунті теж виникає багато сварок.

Звісно це лише кілька найбільш поверхневих проблем, які тим не менш можна зустріти в кожній сім’ї.

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