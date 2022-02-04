Діти виконують завдання і отримують гроші: ПриватБанк запустив цікавий сервіс для неповнолітніх

Українські банки видають картки лише повнолітнім. Щоправда в деяких банках, наприклад, Монобанк батьки можуть відкривати дітям рахунки, отримувати пластикові картки, якими користуються діти, але контроль за балансом і транзакціями батьки здійснюють у своєму онлайн банкінгу. Тобто дитяча картка підтягується у кабінеті батьків.





Приватбанк вирішив не пасти задніх і переманити частину підлітків та неповнолітніх до себе. Відтак, щоб заохотити і батьків і дітей, був придуманий цікавий сервіс під назвою “Зробив-Заробив”, який запустили в роботу лише тиждень тому, але він вже приніс чималі результати.

Для участі треба мати картку Юніора і Приват24

Суть програми у наступному: батьки у додатку Приват24 виставляють для дитини завдання і вказують навпроти нього суму, яку банк може перевести на рахунок підлітка з рахунку батьків. Найчастіше це 100 грн, рідше 500, дехто з батьків й зовсім вказує символічних 1 гривню, чи 10 грн. Також, батьки вказують термін виконання завдання. Дитина повинна у вигляді фотозвіту довести, що завдання виконано і отримати свій переказ. Найчастіше серед завдань побутові справи, прибирання, догляд за домашніми тваринами, навчання тощо.

Мета проекту заохотити дітей до відповідальності, а ще зацікавити їх робити ті рутинні справи, через які зазвичай з батьками виникає багато суперечок і сварок. Також, як показує досвід, гроші зароблені власною працею цінуються більше, та розпоряджаються ними діти більш обдумано. Тобто паралельно “прокачується” ще й фінансова грамотність.

За тиждень завдяки цій програмі українські дітлахи вже заробили понад 12 000 грн.

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