Комаровский презирает врачей, которые наживаются на ковидных больных: речь об втюхивании дорогого и неэффективного препарата

В Украине и мире продолжает свирепствовать коронавирус. Сейчас передовые позиции занял штамм Омикрон. В Украине как раз наблюдается новая волна заболеваемости, пик которой прогнозируют на середину февраля. Болеют действительно многие: от малышей до пенсионеров.





Омикрон не щадит никого, правда, согласно статистическим данным, переносится немного легче, чем все предыдущие штаммы. И все равно есть смертельные случаи, есть осложнения в виде пневмонии и другие симптомы присущи только коронавирусу.

За несколько лет пандемии врачи уже имеют более или менее устойчивый протокол лечения, но вокруг него постоянно полно споров. Следовательно, Комаровский на ряду со многими другими доказательными медиками выразил свое возмущение об одном препарате.

Речь о противовирусном Ремдесивире

Комаровский считает, что эффективность этого лекарства очень сомнительна. Это вроде бы мощное противовирусное, которое позволили в экстренных случаях использовать в США. С тех пор оно используется и в Украине, но, как заявляет Комаровский, не в экстренных случаях, а практически во всех тяжелых.

Медик заявляет, что настоящим скотством является выписывать этот препарат больному, который находится под препаратом искусственного дыхания и, вероятно, уже потратил не одну тысячу на лечение.

А еще большее скотство когда этот препарат выписывают людям, у которых уже нет шанса на выздоровление. Мол сделали все, что могли. Но, по мнению Комаровского, просто вытащили все средства из семьи больного, которые только могли. Не секрет, что врачи получают определенные проценты за продажу подобного рода лекарства.



Комаровский не отрицает, что возможно этот препарат и может быть эффективным, но очень в единичных случаях и в начале заболевания. А еще у тех людей, у которых слабый иммунитет. А если болезнь уже перешла в острую стадию, то Ремдесивир вряд ли будет иметь пользу.

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