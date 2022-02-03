Зарплаты украинцев существенно возрастут: в каких регионах будут платить больше всего?

В Украине ситуация с зарплатами очень неоднозначна. Так повелось, что те, кто трудоустроен официально и чью зарплату принимает во внимание Государственная статистика, получают не очень впечатляющие суммы.





Куда лучше ситуация у тех, кто получает зарплату “в конверте”, а также таких специалистов, как ИТ, или, например, банкиры. Среди наемных работников аутсайдеры, к сожалению, медики и учителя. Правда, первым в этом месяце пообещали поднять зарплату практически вдвое.

В Правительстве говорят, что не только медицинский персонал получит больший доход. Зарплаты возрастут минимум на 15%-20% по всем отраслям, и все из-за нескольких весомых факторов.

На рост зарплат влияет несколько факторов

Вообще если проанализировать размер средних зарплат в Украине за последние несколько лет, то ежегодно они растут минимум на 20%. Конечно, украинцы это чувствуют не очень сильно, ведь вместе с зарплатой растут цены на продукты и услуги. Но чиновники заявляют, что в этом году все будет по-другому, зарплаты росли и будут расти более существенно, и на это есть две причины:

Высокий процент мигрантов. Украинские работодатели действительно столкнулись с большой проблемой. Рабочего персонала, водителей, офисных работников, всех очень не хватает, ведь в той же Польше зарплаты в несколько раз выше. Поэтому украинские компании хотят этого или нет, но должны точечно поднимать зарплату. Рост минимальной зарплаты. Сейчас минималка в Украине 6500, а через несколько месяцев она вырастет еще раз. Естественно, это повлияло и на все остальные выплаты.

Больше всех получают жители Киева, Киевской и Винницкой областей

По данным статистики, именно в этих трех регионах самые высокие зарплаты, и самый весомый их рост. Меньше платят на Кировоградщине. По состоянию на 2021 год, в Кировоградской области средняя “чистая” зарплата составляла 10000 грн, тогда как в Киеве чуть больше 20000. В Винницкой области, всегда наблюдается наибольший процентный скачок роста зарплат. В этом году ожидается, что средняя зарплата здесь вырастет минимум на 35%.

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