Украинцы умудряются получать по 12 тысяч гривен за 10-копеечные монеты

Монета, которую можно продать за более чем 400 долларов выпущена еще в 1992 году.





В продаже на популярном аукционе Violity появилась монета номиналом 10 копеек. Она сделана из латуни, датируется 1992 годом и стоит аж 12 тысяч гривен.

Владелец лота сообщает, что монета в идеальном состоянии, на ней нет никаких дефектов. В доказательно он прикрепляет фото.

В описании товара указывается, что это 10 копеек 1992 года. Луганский чекан английскими штемпелями. Продавец оценивает лот в 420 долларов, это примерно 12 тысяч гривен.

Вероятно, причина столь высокой стоимости монеты – то, что она была выпущена в первые годы независимой Украины. Это одна из первых 10-копеечных украинских монет.

Напомним, что, кроме современных монет, украинцы довольно успешно продают советские монеты. На аукционах их можно продать за бешеные деньги.

К примеру, ранее продавали три копейки 1986 года за 80 тысяч гривен. А вот за три копейки 1937 года с плоской звездой (брак, звезда на монете должна быть выпуклой) просили аж 280 тысяч гривен.

На аукционах также часто продаются редкие купюры. Часть из них пребывают в обороте, но оцениваются намного выше своего номинала. Причина высокой стоимости – наличие брака. Коллекционеры охотно скупают монеты и банкноты с браком, например, отсутствие насечки на монете, утолщенные линии герба или отсутствие одной или нескольких линий и так далее.

Внимательно присмотритесь к монетам в вашем кошельке, возможно, там целое состояние.

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