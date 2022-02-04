Наближається масштабний перерахунок пенсій: хто отримає надбавку та кого залишать ні з чим

Першого дня весни українці отримають оновлені пенсійні виплати. Індексація, запроваджена у 2017 році, дозволить збільшити виплати в середньому на 500 гривень. Але таку надбавку матимуть далеко не всі українці.





Як збільшаться пенсійні виплати

1 березня надбавку до пенсії отримають майже 6 мільйонів українських пенсіонерів, це при тому, що сьогодні в Україні майже 11 мільйонів громадян пенсійного віку. Середня надбавка складатиме 500 гривень, про це повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Щоправда, він не уточнив, що комусь додадуть 800 гривень, а іншим не більше ніж 100.

Розмір надбавки рахуватимуть за спеціальною формулою. Розрахунковий розмір пенсії збільшать на 50% торішньої інфляції та на 50% від середнього річного зростання зарплат за 26 місяців. 2022 року – 14%.

При березневому підвищенні не враховуватимуться надбавки за стаж понад норму, доплати для 80-річних тощо. Варто сказати, що частина українців не заробила навіть мінімальної пенсії. Розрахунковий розмір їм також підвищить на 14%, і вони отримуватимуть свою мінімалку, як і раніше.

Чому індексація не допоможе

Відразу зазначимо, що перерахунок пенсії у березні буде не надто відчутним для середньостатистичного українського пенсіонера. Справа в тому, що індексація втратила свою роль, оскільки показник середньої зарплати розраховували ще 2017 року. За цей час багато що змінилося.

Для реального підвищення виплат слід провести перерахунок зарплатної бази. За останні 3 роки, які враховуються під час перерахунку, цифра становить 5426 гривень, реальна зарплатна база має бути на рівні 10 тисяч гривень. Якби Кабінет міністрів проводив перерахунок на підставі актуальної цифри, то середня надбавка пенсіонерам склала б 1000 гривень.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿