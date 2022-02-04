Приближается масштабный перерасчет пенсий: кто получит надбавку и кого оставят ни с чем

В первый день весны украинцы получат обновленные пенсионные выплаты. Индексация, введенная в 2017 году, позволит увеличить выплаты в среднем на 500 гривен. Но такую надбавку получат далеко не все украинцы.





Как увеличатся пенсионные выплаты

1 марта надбавку к пенсии получат почти 6 миллионов украинских пенсионеров, это притом, что сейчас в Украине почти 11 миллионов граждан пенсионного возраста. Средняя надбавка составит 500 гривен, об этом сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. Правда, он не уточнил, что кому-то добавят 800 гривен, а другим не более 100.

Размер надбавки будут считать по специальной формуле. Расчетный размер пенсии увеличат на 50% прошлогодней инфляции и на 50% от среднего годового роста зарплат за 26 месяцев. В 2022 году – 14%.

При мартовском повышении не будут учитываться надбавки за стаж сверх нормы, доплаты для 80-летних и так далее. Стоит сказать, что часть украинцев не заработала даже на минимальную пенсию. Расчетный размер им также повысит на 14% и они будут получать свою минималку, как и раньше.

Почему индексация не поможет

Сразу отметим, что перерасчет пенсии в марте будет не слишком ощутимым для среднестатистического украинского пенсионера. Дело в том, что индексация потеряла свою роль, поскольку показатель средней зарплаты рассчитывали еще в 2017 году. За это время многое изменилось

Для реального повышения выплат нужно провести перерасчет зарплатной базы. За последние 3 года, которые учитываются при перерасчете, цифра составляет 5426 гривен, реальная зарплатная база должна быть на уровне 10 тысяч гривен. Если бы Кабинет министров проводил перерасчет на основании актуальной цифры, то средняя прибавка пенсионерам составила бы 1000 гривен.

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