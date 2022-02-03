Названо групи крові з найсильнішим імунітетом: кому не страшний Covid-19

Вчені стверджують, що група крові серйозно впливає на те, як організм людини виробляє інтерферон та бореться з вірусними інфекціями.





Фахівцям стало відомо, власники якої групи крові мають найсильніший захист від патогенів.

Вчені зробили висновки, що група крові впливає на здатність організму виробляти інтерферон у разі потрапляння вірусної інфекції. А це безпосередньо пов’язане із захисною функцією імунної системи. Інтерферони – це білки, що виділяються клітинами організму при вторгненні вірусів, бактерій та низькомолекулярних хімічних сполук.

Найбільше інтерферону продукують носії ІV групи крові. У 92% випробуваних білок продукувався більш ніж добре. Тобто носії IV групи крові найменше ризикують отримати тяжкі наслідки при інфікуванні коронавірусної інфекції, адже їх організм швидко зреагує на чужинця та ліквідує його.

У людей з І та ІІІ групами крові середні результати, їх організми виробляють 80% та 91% відповідно. Вони також досить захищені від тяжких наслідків коронавірусу та інших захворювань, що потребують реакції імунної системи.

Найуразливішими виявилися люди з ІІ групою крові. 40% піддослідних мають знижену реакцію імунної системи на вторгнення чужинців. Тобто майже половина носіїв ІІ групи крові сильніше схильні до тяжких наслідків коронавірусу. Крім того, вони більше схильні до інших захворювань, саме люди з ІІ групою крові частіше хворіють на простудні захворювання і складніше переносять запальні процеси в організмі.

Звичайно, якщо вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, не зловживати спиртним та відмовитися від куріння, можна підвищити захисні функції організму. А у випадку з коронавірусною інфекцією ще й регулярно користуватися антисептиком, мити руки, носити захисну маску і головне – дотримуватися дистанції.

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