На днях ударят сразу две мощные магнитные бури красного уровня: названы даты

Магнитные бури – это каждый раз настоящее испытание для метеочувствительных людей. Головная боль, раздраженность, рассеянность, плохое самочувствие – все это стандартная симптоматика. Симптомы могут быть более или менее выраженными в зависимости от мощности бури.





Так вот, специалисты, исследующие это явление, предостерегают — в начале февраля всех ждет сразу две магнитных бури. Они будут очень мощными и их уже отметили красным уровнем, что означает максимальная сила.

Первая буря будет продолжаться уже сегодня 2 февраля, а следующая в субботу

Если сегодня утром вы себя плохо чувствовали или чувствуете, то имейте в виду, это тот день, когда магнитная буря управляет миром. Начала она действовать еще со вчерашнего вечера и должна уняться до завершения сегодняшнего дня. Что касается следующего такого же явления, то оно состоится в субботу. По мощности субботняя магнитная буря будет такой же, поэтому не планируйте никаких важных событий, не загружайте себя многими делами. Вероятно, ваша продуктивность будет не слишком высокой.

Как помочь себе в этот период?

Некоторые откровенно боятся магнитных бурь, ведь люди со слабым сердцем и вообще могут попасть в больницу с инсультом. Исследования и статистика упорно демонстрируют, что каждый раз, как только начинает бурлить магнитная буря, количество инсультов, особенно среди пожилых людей, резко увеличивается.

Чтобы не подвергать свое здоровье риску, в эти дни нужно очень хорошо выспаться (минимум 8 часов). Пить много воды, запастись обезболивающим, которое сможет утолить головную боль, не есть тяжелую, жирную, острую и копченую пищу. Не нервничать и не подвергаться стрессовым ситуациям.

К счастью, бури, ожидающие нас в ближайшее время, не продлятся дольше одного дня, поэтому их последствия не должны стать плачевными.

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