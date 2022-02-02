Днями вдарять одразу дві потужні магнітні бурі червоного рівня: названо дати

Магнітні бурі це щоразу справжнє випробування для метеочутливих людей. Головна біль, роздратованість, розсіяність, погане самопочуття — все це стандартна симптоматика. Симптоми можуть бути більше, або менше вираженими в залежності від потужності бурі.





Так от, спеціалісти, які досліджують це явище, застерігають — на початку лютого на всіх чекають одразу дві магнітних бурі. Вони будуть дуже потужними і їх вже відмітили червоним рівнем, що означає максимальна сила.

Перш а буря пройде вже сьогодні 2-го лютого , а наступна у суботу

Якщо сьогодні зранку ви себе погано почували чи почуваєте, то майте на увазі, це саме той день коли магнітна буря керує світом. Почала вона діяти ще зі вчорашнього вечора і повинна вгамуватися до завершення сьогоднішнього дня.

Що ж до наступного такого ж явища, то воно відбудеться в суботу. За потужністю суботня магнітна буря буде такою ж самою, тому не плануйте ніяких важливих подій, не завантажуйте себе багатьма справами. Ймовірно ваша продуктивність буде не надто високою.

Як можна допомогти собі в цей період?

Дехто відверто боїться магнітних бур, адже люди зі слабким серцем і взагалі можуть потрапити у лікарню з інсультом. Дослідження і статистика вперто демонструють, що кожного разу, як тільки починає вирувати магнітна буря кількість інсультів, особливо серед літніх людей, різко збільшується.

Щоб не піддавати своє здоров’я ризику, в ці дні потрібно дуже добре виспатися (мінімум 8 годин). Пити багато води, запастися знеболюючим, яке зможе втамувати головну біль, не їсти важку, жирну, гостру та копчену їжу. Не нервувати та не піддаватися стресовим ситуаціям. На щастя, бурі, які очікують нас найближчим часом не триватимуть довше одного дня, тож їхні наслідки не повинні стати плачевними.

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