Пенсионерам рекомендуют контролировать, верно ли им начисляют доплаты к пенсии: как это сделать?

В марте этого года всем пенсионерам перечислят пенсионные выплаты. Все из-за индексации в связи с ростом цен, минимальной зарплаты, прожиточного минимума и т.д. Индексация будет в размере 14%, но, кроме этого, будет и немало других фиксированных сумм.





Следовательно, по 300 гривен получит возрастная категория 70-75 лет, по 700 грн получат военнослужащие. Приблизительно на 400-500 грн вырастет средняя пенсия по Украине.

Однако большинство населения не знают, какая сумма доплат им придет. Все из-за индивидуальности расчетов. Учитывается много критериев и в результате суммы у всех получаются разными.

Проверить правильность начисленных доплат очень просто

Обычно в Министерстве социальной политики и Пенсионном Фонде утверждают, что пенсионерам не нужно никуда приходить, не нужно писать никаких заявлений. Мол перерасчеты будут произведены автоматически и средства однозначно будут начислены.

Но если по каким-то причинам в марте пенсия придет в старом размере, стоит обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства. Там вам все должны объяснить и если возникла ошибка — устранить ее.

Начисление доплат производится с учетом многих критериев

Прежде чем начислить пенсионерам доплату, учитывают многие факторы. В частности, в первую очередь учитывается страховой стаж, далее размер зарплаты и страховых взносов, уплачиваемых лицом в течение трудового периода. Имеет значение наличие льгот, наличие работы несмотря на пенсионный возраст и параллельное получение пенсии. Поэтому если у соседа и у вас доплата совсем разная – это еще не повод считать ее ошибкой.

Более того, украинцы могут заранее узнать размер своей будущей пенсии, еще не будучи пенсионерами. Для этого нужно авторизироваться на сайте Пенсионного фонда Украины и зайти в свой личный кабинет. Там вы увидите и свой стаж, и как исправно ваш работодатель платит за вас страховые взносы.

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