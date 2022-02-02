Астрологи розповіли про схильність знаків зодіаку до різних хвороб

Належність до того чи іншого знаку зодіаку дає людині певні якості характеру та схильності. Астрологи давно помітили, що, крім поведінки та характеру, знаки зодіаку мають схильність до тих чи інших хвороб.





Овен

Астрологи рекомендують людям, народженим під цим знаком, стежити за здоров’ям та не ігнорувати навіть незначні симптоми. Найчастіше Овни страждають від головного болю, безсоння, гіпертонії, ожиріння.

Телець

Розважливі та працьовиті Тельці сильніше за інших схильні до ожиріння та емоційного вигоряння. Бездумне витрачання енергії призведе до виснаження психологічних ресурсів, тому представники знаку часто страждають від депресії.

Близнюки

Діяльність представників знаку дуже різноманітна. Постійне перемикання між двома видами діяльності призводить до перевтоми та психозів. Погоня за розвагами з часом приведете до нудьги та самотності, що перетвориться у нервовий розлад.

Рак

Представники цього знака схильні до апатії та депресії. Їхня тужливість навіяна жалістю до себе і своєї слабохарактерності. Ракам варто дивитись на світ більш позитивно, інакше вони приречені на самотність та хвороби.

Лев

Емоційні представники знака часто губляться в гніві, що може спричинити нервові зриви. Часто Леви хворіють через свою нестримність: п’ють, курять чи ризикують в екстремальному спорті.

Діва

Діви дуже скрупульозні, вони люблять докопуватися до суті. Це може зіграти з представниками знаку злий жарт, адже вони ігнорують своє здоров’я, через що у них розвивається страх мікробів та іпохондрія.

Терези

Терезам, що вічно сумніваються, легко довести себе до нервового зриву. Вони найчастіше схильні до маніакальних психозів. Найчастіше симптоми хвороб цього знака з’являються від вогкості, холоду і слабкого енергетичного опору.

Скорпіон

Пристрасні та емоційні Скорпіони стають жертвами свого способу життя. У представників знаку часті проблеми зі сном, що призводить до самокопання. Занадто сильна увага до своїх почуттів сприяє розвитку психологічних проблем.

Стрілець

Сміливі та непосидючі представники знаку завжди знайдуть собі проблему. Невміння стримуватись призводить до проблем зі здоров’ям. Підвищений тиск, проблеми із ШКТ та неврологія – все це результат постійної перенапруги.

Козеріг

Працьовиті, серйозні та вперті Козероги відрізняються витривалістю. Але їм не можна проводити надто багато часу на протягах, у холоді та вогкості, щоб не спровокувати тяжких хвороб. Представникам знаку слід стежити за своїм тілом, це допоможе захиститися від проблем зі здоров’ям.

Водолій

Представники знаку люблять вчитися. Вони завжди готові до нових пригод, але такий темп життя змушує Водоліїв ігнорувати своє тіло. Люди, народжені під цим знаком, повинні більше часу приділяти своєму самопочуттю.

Риби

Мрійливі та тендітні Риби часто втомлюються від реальності, через що впадають в тугу і навіть депресію. Представники знаку не люблять активне проведення часу, що може вилитися в серйозні проблеми зі здоров’ям.

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