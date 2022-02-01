Названо основні правила мобільної зйомки: як робити круті фотографії на смартфоні

Смартфони стають все розумнішими, а камери в них допомагають створювати більш якісні фотографії. Редакція GSMinfo розібралася, які налаштування та техніки зйомки можна застосувати, щоб робити справді цікаві знімки за допомогою сучасних гаджетів.





Минули ті часи, коли багато хто носив із собою компактні фотоапарати «про всяк випадок» – якщо раптом несподівано підвернеться цікавий сюжет або просто знадобиться щось сфотографувати. Тепер для всіх цих завдань нам служать мобільні телефони. Але якщо хтось думає, що за допомогою камери смартфона можна зняти тільки селфі або важливе оголошення, він глибоко помиляється. Ми зібрали основні правила створення фотошедеврів за допомогою камери сучасного смартфону – і не обов’язково флагманського.

Як позбутися ефекту «шевелинки»

Ефект так званої «шевелинки» – одна з головних причин, чому знімок може виявитися невдалим. Будь-який, навіть найменший рух, і картинка буде змащеною. Що робити, щоб фото було чітким?

В умовах недостатнього освітлення краще використовувати штатив або встановити телефон на нерухому поверхню. Ідеальний варіант, за допомогою якого найлегше виключити зсув апарату – знімати за допомогою пульта дистанційного керування. Наприклад, такого, що йде в комплекті з селфі-палицею.

Цифрове збільшення – лише у крайніх випадках

Зумування під час зйомки здається зручним інструментом лише на перший погляд. Насправді можливість наблизити в кадрі цікавий об’єкт – це одна з «найкращих» можливостей зіпсувати цей кадр. Можна впевнено стверджувати, що в більшості випадків цифровий зум – це скоріше зло, ніж користь.

Ми маємо на увазі не смартфони з телекамерами, такі як Huawei Mate 40 Pro+ або Samsung Galaxy S21 Ultra. Але навіть купуючи одну з подібних моделей, будьте уважні: у виробників є один рекламний прийом – прописувати в характеристиках значення гібридного зуму, що є поєднанням оптичного та цифрового.

Huawei Mate 40 Pro+

Якщо ви не встоїте перед спокусою використовувати цифровий зум, то будьте готові до того, що картинка виявиться дуже невисокої якості, а при невеликому збільшенні буде складно розібрати зображені на ній предмети. Тому ми радимо вкотре не застосовувати зум, а просто підійти ближче до об’єкта зйомки (звісно, ​​якщо це можливо).

Як налаштувати камеру для отримання красивого ефекту боке

Ефект боке – чіткий передній план та розмитий фон – один з основних інструментів створення красивої фотографії. Зазвичай його застосовують під час портретної або предметної зйомки. Якщо ви знімаєте за допомогою камери смартфона, то у вас є два варіанти для отримання гарного боке: апаратний та цифровий.

Сьогодні всі смартфони, навіть ті, які мають лише один об’єктив, здатні створювати ефект боке. Але якщо ви хочете отримати якісний знімок, для цього недостатньо просто перейти на режим «Портрет» – варто також вибрати правильний задній план. Ідеально, якщо на ньому будуть присутні світлові відблиски. При вечірній зйомці це можуть бути ліхтарі, елементи реклами, що світиться, фари автомобілів, які створять цікавий малюнок з світлових плям. Вдень чудові цікаві відблиски створюють промені сонця. Але світло не повинно прямо потрапляти в об’єктив вашого телефону: краще знімати там, де промені розсіюються, наприклад, листям дерев.

І, звичайно ж, не варто забувати про можливості смартфонів із двома та більше камерами. Вони чудово імітують можливості «справжніх» фотоапаратів зі світлосильним об’єктивом. Такі камери здатні самі розрахувати глибину різкості та розмити фон. Щоправда, поки що багато виробників видають за боке саме програмне розмиття частини знімка.

Існують програми обробки зображення, за допомогою яких можна створити ефект боке на будь-якому знімку. Наприклад, безкоштовний додаток Snapseed дозволяє зробити різкішими або нерізкішими окремі ділянки кадру при постобробці. З додатком AfterFocus ви зможете збільшити різкість на одній частині фотографії та розмити решту. А простий і легкий додаток для смартфонів Point Blur дозволяє приміряти ефект розмиття в будь-якій області кадру.

Коли використовувати спалах, а коли про нього краще забути

Багато хто вважає, що у темряві найкращим порятунком для кадру буде використання спалаху. На жаль, це не зовсім так. У спалаху камери будь-якого смартфона є такий параметр, як далекобійність. Зазвичай вона становить близько двох метрів. Це означає, що все, що знаходиться за межами цієї відстані, світлодіод висвітлити не зможе. Тому об’єкт зйомки повинен бути приблизно на цій відстані від об’єктива.

Абсолютне табу – пейзажна зйомка зі спалахом. Ви ризикуєте отримати тільки “портрети” частинок пилу, розсіяних у повітрі, та й ті будуть пересвічені. Те саме стосується фотографування під час дощу або снігопаду. Макрозйомка зі спалахом – також не найкраща ідея. Об’єкт, що знімається, буде пересвічений, а кадр зіпсований.

Але зі спалахом також можна отримати дуже цікаві фотографії. Спробуйте поекспериментувати зі зйомкою портретів у контровому світлі сонця – спалах допоможе вирівняти контрасти.

Вчимося обробляти фотографії

Для обробки знятих на смартфон фото не обов’язково перекидати їх на комп’ютер. Є безліч програм для цієї мети: наприклад, Adobe Lightroom, PhotoDirector, Pic Collage.

Якщо ви хочете отримати цілу палітру художніх можливостей обробки, скористайтесь Adobe Lightroom. Програма допоможе «витягнути» якість зображення, покращити колір, контраст та багато іншого.

PhotoDirector – це програма, яка націлена в основному на створення кумедних ефектів на фотографіях. Pic Collage, як зрозуміло вже з самої назви, допоможе створити круті колажі, не витрачаючи на це багато часу.

Як зробити гарні фотографії вночі

Минули часи, коли нічна зйомка та смартфон були поняттями несумісними. Тим, хто не хоче розбиратися зі складним налаштуванням, виробники пропонують використовувати автоматичний «Нічний режим». Але можна змінити параметри камери вручну.

Головна проблема зйомки у темний час доби – недостатня кількість світла. Вирішити це питання (хоч би частково) можна за рахунок зміни кількох налаштувань. По-перше, можна підвищити світлочутливість камери, піднявши значення ISO. Тоді кадр стане світлішим, а об’єкти чіткішими. Однак це не універсальне рішення: надмірне підвищення ISO веде до появи так званого теплового шуму, видимого на знімку.

Інший технічний параметр, який можна змінити вручну (або автоматика змінює його сама в нічному режимі) – це час спрацьовування спуску, його називають витримкою. Чим він коротший, тим швидше камера створить кадр і тим менше світла потрапить на матрицю. Відповідно, чим темніше довкола, тим більше має бути час витримки.

Однак при тривалому спрацьовуванні спуску дуже важко отримати незмащене зображення – будь-який, навіть мінімальний рух об’єкта в кадрі веде до не найкращого результату. Варто пам’ятати, що фотограф – не робот. І якщо ви не вчилися на снайпера, то гарантувати відсутність хоча б мінімального тремтіння рук, що тримають смартфон майже неможливо. У цій ситуації рекомендуємо використовувати штатив або керувати камерою дистанційно, а при можливості активувати оптичну стабілізацію.

Є одна порада, яка допоможе створити хороші нічні фотографії – використовуйте HDR. Саме зйомка в режимі розширеного динамічного діапазону дозволяє зробити яскраве фото, на якому добре видно всі об’єкти.

Загальні правила фотографування

При зйомці на камеру смартфона цілком доречно пам’ятати про загальні правила фотографування:

Правило третин. Одне з основних правил побудови композиції. Кадр розбивається умовними лініями по горизонталі та вертикалі. Якщо ви розташуєте об’єкти зйомки вздовж цих ліній або на їх перетині, знімок вийде більш збалансованим і гармонійним. Щоб використовувати правило третин, увімкніть сітку в налаштуваннях камери смартфона.

Експозиція. Вона відповідає за те, скільки світла під час фотографування потрапить на матрицю камери. Від цього залежить, наскільки світлим або темним буде знімок. При надмірній кількості світла можна отримати пересвічений кадр, частина якого просто «провалиться» у білі плями. Знайдіть у налаштуваннях повзунок експозиції та поекспериментуйте під час зйомки

Час зйомки. Тут доречно згадати, що термін «фотографія» походить від грецьких слів «фото» – світло і «графо» – пишу. Відповідно, одним із основних параметрів для створення вдалого кадру буде світло. Промені сонця можуть створити цікавий образ на фото. Спробуйте використати відбивачі: в їх якості можна взяти звичайний лист білого паперу або картону. Придивіться до того, як світло відбивається від світлої поверхні стін або від шибок.

Сама природа дає фотографам можливість пограти зі світлом. Якщо ви цікавитеся фотографією, то, напевно, знайомі з термінами «золота година» та «режимний час». «Золота година» – час невдовзі після сходу сонця або незадовго до заходу сонця. Тепле розсіяне світло сонця не дає жорстких тіней – це ідеальний період як для пейзажної, так і для портретної зйомки. «Режимний час» (або «синій час», як його називають англійською) – це проміжок незадовго до сходу сонця або відразу після заходу сонця. Тоді коли прямого сонячного світла вже немає, але кольори ще не втратили всю свою насиченість. За рахунок такого освітлення об’єкти в кадрі добре експонуються навіть без викрученої світлочутливості.

«Синя година»

HDR. Під час зйомки при яскравому світлі ви ризикуєте отримати кадр, частина якого або пересвічена, або знаходиться в глибокому тіньовому провалі. Це відбувається через високий контраст картинки. Вирівняти його допоможе режим HDR (розширеного динамічного діапазону). При активації камера створює відразу кілька знімків з різними технічними характеристиками. На одному з них будуть добре опрацьовані деталі в тіні, на іншому – яскраво освітлені, на третьому – «проміжні» деталі і т.д. Потім серія кадрів «склеюється» самою камерою в один знімок, на якому добре опрацьовані всі плани.

Окремо відзначимо, що багато сучасних смартфонів використовують технології на базі штучного інтелекту для обробки знімків – у тому числі в нічному та портретному режимах. Найчастіше це дійсно робить кадри кращими: ШІ видалить зайвий шум на фото в темний час доби, зробить кольори більш насиченими, відкоригує тон шкіри людей на портретах та багато іншого. Проте така обробка може зробити кадр неприродним, тому ми не радимо зловживати режимом ШІ.

Насамкінець нагадаємо ще одну просту істину. При портретній, пейзажній або предметній зйомці радимо насамперед продумати свій кадр. Зрозуміти, що ви хочете сказати, що має побачити у ньому ваш глядач. Також не забувайте іноді очищати об’єктив (або об’єктиви) камери смартфона сухою м’якою тканиною або спеціальною серветкою, щоб знімки точно вийшли чіткими.

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