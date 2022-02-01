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Чи можна стиснути диск на комп’ютері, щоб отримати більше місця

01.02.2022
1 хвилина на прочитання

Windows має функцію стиснення жорсткого диска. Вона працює для файлової системи NTFS. Опція знаходиться у властивостях накопичувача у вигляді галочки “Стиснути цей диск для економії місця”.


Якщо активувати опцію та натиснути “Застосувати”, то запуститься процедура стиснення файлів.

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Функція стиснення жорсткого диска Windows

Після закінчення роботи ми отримаємо трохи додаткового вільного місця – тут все залежить від типів файлів, яких більше на комп’ютері, оскільки ККД стиснення залежить від багатьох факторів.

Здавалося б, це дуже добре, якщо на диску мало вільного місця.

Але є підводне каміння. Архівація диска працює за принципом звичайного архіватора, і ми вже знаємо, що процес пакування та розпакування файлів може займати тривалий час.

Після застосування опції з високою ймовірністю комп’ютер працюватиме значно повільніше.

То навіщо потрібна архівація диска?

  1. На диску не вистачає місця і немає можливості щось видалити, але є мета записати на нього ще дані.
  2. Жорсткий диск дуже слабкий за швидкістю, а комп’ютер потужний. У цьому випадку файл зчитуватиметься набагато швидше. Правда, подібна тактика працюватиме в тому випадку, якщо у вас топовий ПК та жорсткий диск початку нульових.

Можна архівувати як системний накопичувач, так і додаткові диски. Архівація диска призведе до значного уповільнення роботи комп’ютера.

Також можливі проблеми. Не всі програми коректно працюватимуть з подібною буферною файловою системою.

Перед тим, як записати або працювати з даними, комп’ютеру потрібен час на стиснення або розпакування файлу. У деяких випадках стиснути системний диск не вдасться.

Який висновок?

Цей спосіб отримати додаткове вільне місце був актуальним у ті часи, коли жорсткі диски коштували дорого та мали невеликий об’єм.

Опція залишилася у Windows лише тому, що файлова система NTFS вміє працювати зі стислими файлами.

Зараз не варто робити таку процедуру: краще скористатися додатковим або зовнішнім диском. Якщо цього не вистачає, то на допомогу прийдуть системи NAS і DAS.

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01.02.2022
1 хвилина на прочитання

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