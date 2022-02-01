Чи можна стиснути диск на комп’ютері, щоб отримати більше місця
Windows має функцію стиснення жорсткого диска. Вона працює для файлової системи NTFS. Опція знаходиться у властивостях накопичувача у вигляді галочки “Стиснути цей диск для економії місця”.
Якщо активувати опцію та натиснути “Застосувати”, то запуститься процедура стиснення файлів.
Після закінчення роботи ми отримаємо трохи додаткового вільного місця – тут все залежить від типів файлів, яких більше на комп’ютері, оскільки ККД стиснення залежить від багатьох факторів.
Здавалося б, це дуже добре, якщо на диску мало вільного місця.
Але є підводне каміння. Архівація диска працює за принципом звичайного архіватора, і ми вже знаємо, що процес пакування та розпакування файлів може займати тривалий час.
Після застосування опції з високою ймовірністю комп’ютер працюватиме значно повільніше.
То навіщо потрібна архівація диска?
- На диску не вистачає місця і немає можливості щось видалити, але є мета записати на нього ще дані.
- Жорсткий диск дуже слабкий за швидкістю, а комп’ютер потужний. У цьому випадку файл зчитуватиметься набагато швидше. Правда, подібна тактика працюватиме в тому випадку, якщо у вас топовий ПК та жорсткий диск початку нульових.
Можна архівувати як системний накопичувач, так і додаткові диски. Архівація диска призведе до значного уповільнення роботи комп’ютера.
Також можливі проблеми. Не всі програми коректно працюватимуть з подібною буферною файловою системою.
Перед тим, як записати або працювати з даними, комп’ютеру потрібен час на стиснення або розпакування файлу. У деяких випадках стиснути системний диск не вдасться.
Який висновок?
Цей спосіб отримати додаткове вільне місце був актуальним у ті часи, коли жорсткі диски коштували дорого та мали невеликий об’єм.
Опція залишилася у Windows лише тому, що файлова система NTFS вміє працювати зі стислими файлами.
Зараз не варто робити таку процедуру: краще скористатися додатковим або зовнішнім диском. Якщо цього не вистачає, то на допомогу прийдуть системи NAS і DAS.