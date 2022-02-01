Украинцы массово обналичивают 1000 за вакцинацию: сколько можно получить

Украинцам массово предлагают продать тысячу за вакцинацию за 650 гривен. Как известно, деньги за вакцинацию приходят на виртуальную карту «еПоддержка» и получить их на руки невозможно. Деньги предназначены для поддержки бизнеса, поэтому их можно потратить в кинотеатрах, спортзала, выставочных центрах, книжных магазинах и так далее.





Однако мошенники уже нашли способ получить деньги за вакцинацию наличными. Свои объявления они публикуют в Telegram-каналах.

Но условия сделки выглядят достаточно сомнительно. Чтобы обналичить деньги, украинцам предлагают перейти по сторонней ссылке, указать сумму платежа, а в назначении вписать «спорт». Также нужно указать реквизиты карты «еПоддержка».

После операции нужно отправить скриншот для подтверждения. Дельца обещают, что сразу после этого вышлют на карту 650 гривен, которые уже можно снять в банкомате или потратить безналично, но без ограничений.

А еще, интересен тот факт, что через неделю собственник аккаунта «сладкая водичка» поменял ник. А вот объявление с предложением купить тысячу за вакцинацию за 650 гривен осталось без изменений.

Это вызывает подозрение, что главная цель мошенников – заполучить деньги. С большой вероятностью, после оплаты и отправки скрина, вы ничего не получите. Стоит относиться с большой осторожностью к подобным предложениям. Лучше использовать деньги самому, а если нет, поинтересуйтесь у друзей или знакомых, возможно, им нужны железнодорожные билеты, книги или абонемент в спортзал, так вы не будете рисковать потерять деньги и не нарушите закон.

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