Монобанк, Приватбанк или Ощадбанк: чьи клиенты платят меньше всего комиссий за переводы?

Сейчас практически всюду безналичный расчет. В магазинах все рассчитываются картами, услуги оплачивают картами, онлайн шопинг тоже оплачивается безналично. Это удобно, но иногда очень не выгодно, если транзакции сопровождаются комиссией.





Людей все чаще беспокоит вопрос, какой банк может обеспечить действительно комфортные условия, ведь платить каждый раз высокую комиссию, за каждый перевод средств не хочется.

Украинцы ежедневно переводят миллионы гривен на карточки друг друга. Тем, кто переводит средства регулярно, будет интересно, какой банк обеспечивает самые выгодные условия. Для сравнения взяты три популярнейших банка страны: Монобанк, Приватбанк и Ощадбанк.

Цифры очень разные и однозначного лидера трудно определить

Принимались во внимание переводы с карты на карту в пределах одного банка, с карт других украинских банков, а также международные переводы. В пределах своего банка почти все клиенты могут переводить средства без комиссии, кроме Ощадбанка. Его клиенты должны платить по 5 грн за каждый перевод, а чтобы не платить им нужно открывать специальную карту “Мой комфорт”. При переводе на другие карты клиенты платят 1% +5 грн.

Что касается ПриватБанка, то переводы из других банков на их карту будут стоить 0,5% или минимум 5 грн. А если речь идет о международных счетах, то при переводе с Привата на зарубежную карту взимается комиссия 2%, а если наоборот, на карточку Привата, то 1%. Это что касается Мастеркарда. С карточек Виза комиссия составляет 1% и 1,5% соответственно.

Перейдем к Монобанку, который всегда позиционируется как самый удобный банк страны и наиболее экономный. За переводы между карточками Моно комиссии нет. За перевод с Моно на зарубежную карту взимается 1% комиссии, а за перевод из-за границы на карту Моно — 1,8%.

Сложно выделить из всех этих учреждений то, которое предлагает самые выгодные условия. Но те, кто часто делает международные переводы, все же предпочитают Монобанк. В пределах Украины Монобанк и Приват примерно на одном уровне.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿