Монобанк, Приватбанк чи Ощадбанк: чиї клієнти платять найменше комісій за перекази?

Зараз практично всюди безготівковий розрахунок. В магазинах всі розраховуються картками, послуги оплачують картками, онлайн шопінг теж оплачується безготівково. Це зручно, але інколи не дуже вигідно, якщо транзакції супроводжуються комісією.





Людей все частіше турбує питання, який банк може забезпечити дійсно комфортні умови, адже платити щоразу високу комісію, за будь-який переказ коштів не хочеться. Українці щодня переводять мільйони гривень на картки одні одним. Тим хто переводить кошти регулярно, буде цікаво, який банк забезпечує найвигідніші умови. Для порівняння взято три найпопулярніших банки країни: Монобанк, Приватбанк та Ощадбанк.

Цифри дуже різні і однозначного лідера важко визначити

Бралися до уваги перекази з картки на картку в межах одного банку, з карток інших українських банків, а також міжнародні перекази. В межах свого банку, майже всі клієнти можуть переказувати кошти без комісії, окрім Ощадбанку. Його клієнти повинні платити по 5 грн. за кожен переказ, а щоб не платити їх треба відкривати спеціальну картку “Мій комфорт”. При переказі на інші картки клієнти сплачують 1%+5 грн.

Що стосується Приватбанку, то перекази з інших банків на їхню картку коштуватимуть 0,5% або мінімум 5 грн. А якщо мова про міжнародні рахунки, то при переказі з Привату на зарубіжну картку стягується комісія 2%, а якщо навпаки, на картку Привату, то 1%. Це що стосується Мастеркарду. З карток Віза комісія становить 1% і 1,5% відповідно.

Перейдемо до Монобанку, який завжди позиціонується, як найзручніший банк країни і найбільш економний. За перекази між картками Моно комісії немає. За переказ з Моно на зарубіжну картку стягується 1% комісії, а за переказ з-за кордону на картку Моно — 1,8%.

Складно виділити з цих всіх установ ту, яка пропонує найвигідніші умови. Але ті хто часто робить міжнародні перекази все таки надають перевагу Монобанку. В межах України Монобанк та Приват приблизно на одному рівні.

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