Найбільше ризиків: стали відомі шанси окупації Харкова

Сценарій нападу російської армії зі сходу та окупацію Харкова наразі активно обговорюють у суспільстві. Українці вважають, що для ворога така стратегія є однією із найзручніших. Натомість міністр оборони України Олексій Резніков притримується зовсім іншої думки. Він переконаний, для Росії наступ на Харків матиме фатальні наслідки.





Очільник Міноборони підтвердив, що південь та схід України більше, ніж інші регіони, ризикують опинитися в зоні наступу ворога. Та й не дивно, адже вони знаходяться найближче до кордону із Росією. Однак ймовірність прямого вторгнення Резніков все ж відкидає.

Чиновник аргументує свою позицію тим, що наслідки для Росії в разі відкритого нападу будуть надто тяжкими. Тож сусіди просто не наважаться на такі рішучі дії. Міністр порадив українцям, зокрема харків’янам, не піддаватися паніці, оскільки на даний момент для неї немає жодних підстав.

Чому не варто боятися окупації Харкова?

Ідея захоплення ворогом Харкова українцям здається доволі правдоподібною. В Цьому регіоні проживає чимало людей, що мають родинні та дружні стосунки із громадянами сусідньої країни. Та й Президент Володимир Зеленський нещодавно прокоментував можливість наступу ворога через ділянку кордону із Харківською областю.

Проте прес-секретар глави держави пояснив, що слова Зеленського були вирвані з контексту. Він запевнив, що окупацію Харкова президент вважає малоймовірним сценарієм.

Натомість очільник Харкова Ігор Терехов запевнив жителів, що місто в будь-якому разі вистоїть перед окупантом. Регіон має всі необхідні сили й засоби, щоб захистити населення. Тож турбуватися харків’янам не варто.

Окрім того, голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров у розмові із Держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном підтвердив, що Росія не планує наступу на Україні. Цю заяву Лавров зробив 21 січня. Тож навіть попри відому дволикість ворога, таку обіцянку представнику найпотужнішої держави світу можна вважати певного роду гарантією безпеки для України.

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