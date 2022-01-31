Привязка к паспорту: украинцам объяснили новый шаг с SIM-картами

Внедрение обязательной привязки сим-карт к паспортам выглядит вполне целесообразным. Такое нововведение поможет остановить злоумышленников, которые используют «одноразовые» сим-карты для преступных целей.





Об этом заявил председатель ОО «Палата Апелляционных Уполномоченных» Михаил Казаров.

По словам аналитика, еще в 2013 году в Украине начались массовые звонки в полицию о минировании. Анонимные угрозы регулярно поступают до сих пор. Также начали массово появляться «ботофермы», которые задействуют в разных эпизодах «телефонного терроризма». Государство просто обязано начать действовать, более того, это нужно было сделать раньше.

Силовики должны получить законный способ отслеживать массовую продажу сим-карт и выяснить, где и как заинтересованные лица без регистрации данных могли получить по несколько десятков сим-карт на руки.

Более того, иностранные правоохранители, которые работают с украинскими коллегами, неоднократно делали акцент на том, что крайне опасно распространяться сим-карты без регистрации. Помимо телефонного терроризма, их могут использовать для управления самодельными взрывными устройствами. В руках преступников обычные сим-карты могут превратиться в опасное оружие, которое в первую очередь направлено на обычных граждан.

Казаров считает, что привязка к сим-картам – это необходимость, которая поможет снизить нагрузку на силовые ведомства. Ведь они тратят существенные ресурсы на обследование объектов в случае сообщений о минировании.

Эксперт убежден, что такая инициатива не несет ничего плохого. Операторы на рынке сотовой связи так или иначе, на уровне лицензионных условий обязаны иметь исчерпывающий инструментарий для охраны персональных данных своих клиентов.

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